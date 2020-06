Destiny 2: Jenseits des Lichts erscheint am 22. September

in

Bungie hat kürzlich angekündigt, dass Destiny 2: Jenseits des Lichts im September dieses Jahres erscheint.

Fans von Destiny 2 haben Grund zur Freude, denn Bungie hat die neue Erweiterung Destiny 2: Jenseits des Lichtes angekündigt. Der Titel erscheint am 22. September 2020 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Google Stadia sowie die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und Playstation 5. Abgesehen davon ist ab sofort die neue Saison Destiny 2: Saison der Ankunft spielbar.

Offiziell heißt es dazu: “Bungie hat sowohl die Saison der Ankunft als auch die Erweiterung Jenseits des Lichts als Teil einer einzelnen, sich weiterentwickelnden Welt erschaffen, um die spannende Geschichte fortzusetzen, in der die Hüter fortwährend für die Rettung der Menschheit kämpfen. Mysterien werden enthüllt, neue Mächte erforscht und die wahre Gefahr der Pyramidenschiffe entdeckt. All das beginnt heute mit der Saison der Ankunft.

Monatelang waren die mysteriösen Pyramidenschiffe auf dem Weg zu unserem Sonnensystem – ihre Absichten sind unbekannt, doch eine Bedrohung steht außer Frage. In der Saison der Ankunft trifft das erste Pyramidenschiff über dem Mond Io ein und setzt eine Kette an Ereignissen in Gang, die sich während der Saison entfalten, bis hin zur Erweiterung Jenseits des Lichts und darüber hinaus.”

In Destiny 2: Jenseits des Lichts werden wir zu einem neuen Zielort reisen: Jupiters gefrorenem Mond Europa. Dort werden wir Geheimnisse aufdecken, die tief unter dem uralten Eis schlummern.

Darüber hinaus wurde die mysteriöse Macht Stasis angekündigt. Es ist bisher nur bekannt, dass Titanen, Warlocks und Jäger Stasis auf unterschiedliche Weise verwenden können. Weitere Details dazu sollen im Sommer folgen.

Natürlich bringt die Erweiterung auch einen neuen Raid ins Spiel. Diesmal werden Hüter unter die gefrorene Tundra von Europa in die Tiefsteinkrypta geschickt, die Jahrzehntelang inaktiv war.

Übrigens: Spieler können Destiny 2: Jenseits des Lichts jetzt vorbestellen, um sofortigen Zugriff auf eine besondere Exotische Geist-Hülle und ein Legendäres Abzeichen zu erhalten. Besitzer der Digital Deluxe Edition erhalten zudem sofortigen Zugriff auf die neue Exotische Geste “Antippen heißt Einfrieren”.

Destiny 2: Saison der Ankunft

Schon jetzt geht die Saison der Ankunft an den Start. Dazu heißt es: “Ein dunkles Omen erreicht das System und ein Signal heult durch die Leere des Weltraums. Im Schatten des Pyramidenschiffs müssen Hüter nach Antworten suchen. Die fortlaufende Geschichte im sich entwickelnden Universum von Destiny wird mit der Veröffentlichung der elften Saison fortgesetzt: Saison der Ankunft.”

Mit dem Start der Saison wurde ein neuer Dungeon namens “Prophezeiung” eingeführt. Hier könnt ihr die neue DAITO-Schmiede-Rüstung und überarbeitete “Prüfungen der Neun”-Rüstungssets freischalten.

Ein neues öffentliches Kontakt-Event wurde ebenfalls eingeführt. Hier müsst ihr euch unter dem neu erschienenen Pyramidenschiff auf Io anderen Hütern anschließen, um gegen Feinde anzutreten, die eine unerschlossene Macht herbeigerufen hat.

Das denken wir:

Die Zukunft von Destiny 2 scheint in nächster Zeit erst mal gesichert zu sein. Da erwarten uns vielversprechende neue Inhalte.