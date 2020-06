Die PS5 hat eine “bessere Architektur als jede andere Konsole”

Laut eines neuen Berichts loben Entwickler und Publisher die PS5 bereits und behaupten, sie habe eine bessere Architektur als jede andere Konsole.

Es ist wirklich spannend, die Diskussion über die Leistungsfähigkeit der kommenden Next-Gen-Konsolen zu verfolgen. Während Microsoft die Xbox Series X mit 12 TeraFLOPS als die bisher “leistungsstärkste Konsole der Welt” vermarktet, stellt Sony die leistungsfähige SSD (Solid State Drive) der PS5 in den Vordergrund. Die kommende Sony-Konsole bietet 10.28 TeraFLOPS.

Nun ist es ja so, dass Sony in wenigen Tagen, am 4. Juni 2020, die ersten Spiele für die PS5 vorstellt – und vermutlich auch die Konsole. Und wie VentureBeat berichtet, haben sich bereits im Vorfeld des Events einige Entwickler und Publisher zu Wort gemeldet.

Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Diese loben das System und behaupten, es habe “eine bessere Architektur als jede Konsole in der Geschichte”. Mit anderen Worten: Es scheint relativ einfach zu sein, Spiele für die Konsole zu entwickeln.

In der Vergangenheit gab es bereits einige Konsolen, mit der die Studios so ihre Probleme hatten. So war es beispielsweise nicht so ganz einfach, für die PS3 Spiele zu entwickeln. Bei der PS4 hat das wieder besser funktioniert. Und für die PS5 hat sich Sony laut eigenen Angaben mit den Studios zusammengesetzt, um herauszufinden, wie die Architektur der Konsole aussehen muss, damit sich Spiele gut umsetzen lassen.

Die Zeichen stehen also gut, dass es für die PS5 zahlreiche Third-Party-Titel geben wird. Insofern wird es wirklich spannend zu sehen, welche Spiele im Rahmen des bevorstehenden Events präsentiert werden.

Bisher warten wir noch darauf, dass Sony die Konsole offiziell vorstellt. Mittlerweile wurde lediglich der neue Wireless-Controller DualSense vorgestellt. Alle Infos dazu haben wir hier für euch.

Alle weiteren Infos und Neuigkeiten zur PS5 findet ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Die PS5 ist zweifelsfrei äußerst Leistungsstark, aber viel wichtiger als die Hardware sind die Spiele, die für Next-Gen-Konsole erscheinen. Und wir sind schon verdammt gespannt, welche Titel demnächst vorgestellt werden.