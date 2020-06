Die PS5 wird sich laut eines Analysten deutlich besser verkaufen als die Xbox Series X

Die ersten Analysten wagen bereits Prognosen darüber, wie gut sich die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X verkaufen werden.

Da wurde die PlayStation 5 gerade erst vorgestellt und der Release der Sony-Konsole und der Xbox Series X ist erst für Ende 2020 geplant und trotzdem wagen die ersten Analysten bereits Verkaufsprognosen.

So glaubt Piers Harding-Rolls, Forschungsleiter für Spiele bei Ampere Analysis, dass die PlayStation 5 die Xbox-Serie X deutlich übertreffen wird, was die Verkaufszahlen angeht.

Harding-Rolls erwartet, dass sich beide Konsolen im Jahr 2020 gut verkaufen werden. Er denkt, dass von der PlayStation 5 4,6 Millionen Einheiten abgesetzt werden und von der Xbox Series X 3,3 Millionen Einheiten.

Bis Ende 2024 erwartet Harding-Rolls, dass Sony seinen Vorsprung auf 66 Millionen Einheiten ausbauen wird, während die Konsole von Microsoft 37 Millionen Einheiten erreichen wird.

Kumuliert wären das 103 Millionen verkaufte Konsolen. Das würde bedeuten, dass sich der seit der 2. Generation der Xbox / PlayStation rückläufige Trend fortsetzen würde. Damals wurden in einem ähnlichen Zeitraum 179 Millionen Konsolen verkauft.

Für diesen Rückgang sind vermutlich die zunehmende Beliebtheit von mobilen Spielen, der Erfolg der Nintendo Switch und das gestiegene Interesse an PCs verantwortlich.

Hier ein Tweet von Piers Harding-Rolls, in dem wir sehen, wie sich die Verkaufszahlen seiner Meinung nach in den kommenden Jahren entwickeln werden:

To coincide with the #PS5 event later we published a free report on the next-gen console market, the competitive positioning differences between Sony and Microsoft, and how both companies are targeting market growth



Check it here>>>>https://t.co/s2vZGMIcs8 pic.twitter.com/YJK7T9l3Tx