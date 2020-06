Die Simpsons: Es gibt jetzt eine spielbare Version von Lee Carvallo’s Putting Challenge

Jemand hat das Videospiel Lee Carvallo’s Putting Challenge entwickelt, das vor 25 Jahren bei den Simpsons zu sehen war.

Das Golfspiel Lee Carvallo’s Putting Challenge war in der siebten Simpsons-Staffel zu sehen und zwar in der Folge “Das schwarze Schaf”. In der entsprechenden Folge bekam Bart das Spiel an Weihnachten geschenkt und darüber war er so gar nicht erfreut.

Verständlich, denn das Spiel sah damals (1995) schon sehr langweilig aus. Und wie langweilig das Spiel wirklich ist, davon könnt ihr euch nun selbst überzeugen, indem ihr den Titel einfach im Browser spielt. Denn der Designer Aaron Demeter hatte die grandiose Idee, das Spiel in die Realität umzusetzen.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Bei diesem Titel handelte es sich um einen einfachen Golfsimulator rund um den fiktiven Golfprofi Lee Carvallo. Im Spiel hat man die Möglichkeit, einen Schläger und die Kraft des Schwungs auszuwählen, um den Golfball zu versenken – oder ihn auf den Parkplatz zu feuern. Dabei wird der Spieler mit Ratschlägen von Lee Carvallo versorgt.

Das Spiel wurde auf itch.io veröffentlicht. Über diesen Link könnt ihr das Spiel ausprobieren.

All Simpsons fans must check out this fantastic PLAYABLE VERSION of Lee Carvallo’s Putting Challenge by @AaronDemeter https://t.co/QfLLFwN51N — BILL OAKLEY (@thatbilloakley) June 13, 2020

Weitere News, Infos und Videos zu den Simpsons haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das ist großartig. Ein neues Simpsons-Videospiel wäre aber auch ziemlich cool.

Quelle: unilad.co.uk