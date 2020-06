Die ultimative PS5 im Fan-Trailer: Abwärtskompatibel, Sprachassistent und PS Plus Lite

in

Ein neuer Fan-Trailer des Grafikdesigners Giuseppe Spinelli zeigt, wie der Vorstellungs-Trailer der PS5 aussehen könnnte.

Wir berichteten ja breits ab und an über die Werke des begabten Grafikdesigners Giuseppe Spinelli, der es nicht lassen kann, Fan-Trailer zur PS5 zu erstellen. In seinem neuesten Trailer zeigt er, was uns im Rahmen des bevorstehenden PlayStation 5-Events erwarten könnte.

Ihr habt ja vermutlich bereits mitbekommen, dass Sony das PlayStation 5-Event kürzlich abgesagt hat. Bisher gibt es keinen Ersatztermin. Dafür hat Spinelli einen PS5-Trailer am Start, der in Zusammenarbeit mit der niederländische Seite LetsGoDigital entstand.

Unter anderem bekommen wir die PlayStation 5, den Controller und ein paar Features der Next-Gen-Konsole zu sehen.

“Hey Ellie, sag PS5”

Im Fan-Trailer wird unter anderem der PlayStation-Sprachassistent “Ellie” vorgestellt, dem man Kommandos geben und um Hilfe bitten kann.

In einem konkreten Beispiel fragt der Spieler: “Wo kann ich denn die übrigen Sammelgegenstände finden?”. Daraufhin antwortet Ellie blitzschnell: “Du hast zwei Sammelgegenstände in Kapitel 6 vergessen.”

Das ist auf jeden Fall eine interessante Idee. Apropos interessante Idee: Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, ist die PS5 abwärtskompatibel und spielt alle Spiele ab, die bisher für eine PlayStation-Konsole veröffentlicht wurden. Das wäre der Hammer, oder?

PS Plus Lite

Ach ja, auch das PS Plus Lite-Abo wird gezeigt. Es beinhaltet in der Wunschvorstellung des Designers ein Jahr PS Plus, das es ermöglicht, den Online-Multiplayer-Modus von Spielen nutzen zu können – ohn Gratis-Spiele.

Kurz gesagt: Der Trailer ist absolut sehenswert. Aber überzeugt euch am besten selbst.

Sollte es weitere Neuigkeiten zur Konsole geben, dann informieren wir euch darüber.

Noch mehr News und Infos zur PS5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Der Trailer ist wirklich großartig. So oder so ähnlich sollte der offizielle Trailer aussehen. Wir sind schon gespannt, womit uns Sony so überrascht