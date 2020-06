Dino Crisis: Hier sind die neuesten Spielszenen aus dem Fan-Remake

in

Kürzlich wurde ein neuer Gameplay-Teaser zum kommenden Dino Crisis Fan-Remake veröffentlicht.

Während wir noch immer auf ein offizielles Remake des Klassikers Dino Crisis warten, arbeitet Team Arklay eifrig an einem Fan-Remake auf Basis der Unreal Engine 4. Kürzlich wurde nun ein neuer Gameplay-Teaser veröffentlichtl

Der Teaser zeigt, wie Regina, die Heldin des Spiels, die Gegend erkundet und einen Raptor erledigt. Das Ganze sieht noch nicht wirklich rund aus und scheint auch nicht wirklich flüssig zu laufen, aber ihr solltet nicht vergessen, dass es sich hier um eine frühe Version des Spiels handelt.

Abgesehen davon wird dieses Fan-Remake von einem kleinen Indie-Team entwickelt. Wie auch immer. Fans werden sich sicher trotzdem über die neuen Szenen freuen.

Arbeitet Capcom an einem Dino Crisis Remake?

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Gerüchte rund um ein offizielles Remake von Dino Crisis. Diese haben sich aber bisher nicht bestätigt. Laut eines Insiders ist es so, dass Capcom an einem neuen Dino Crisis gearbeitet hat. Dieses Remake wurde jedoch inzwischen eingestellt.

Ob das stimmt wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sich viele Fans ein Remake wünschen und die Chancen sehr gut stehen, dass Capcom dem Wunsch der Fans früher oder später nachgeben wird. Es steltl sich nur die Frage, wie lange wir darauf warten müssen.

Dino Crisis ist ein Survival-Horror-Action-Adventure des Entwicklers Shinji Mikami. Die Serie debütierte 1999 und wurde seit 2003 nicht mehr fortgesetzt. Das Spiel wird häufig als “Resident Evil mit Dinosauriern” bezeichnet.

Würdet ihr euch über ein Remake freuen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Da haben die Entwickler noch viel Arbeit vor sich. Aber das Projekt scheint gute Fortschritte zu machen.