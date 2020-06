Dr Disrespect wurde auf Twitch gebannt

Kürzlich wurde der bekannte Streamer Dr Disrespect auf der Streaming-Plattform Twitch gesperrt.

Dr Disrespect hat über vier Millionen Follower auf Twitch gesammelt und jetzt wurde er auf der Plattform gebannt. Der Grund dafür ist aktuell unklar.

Auf der Seite streamerbans.com kann man sehen, dass der Streamer (zum Zeitpunkt des Artikelveröffentlichung) vor rund 13 Stunden von der Plattform geflogen ist.

Es gab Gerüchte darüber, dass das Ganze etwas mit einr Urheberrechtsverletzung zu tun haben könnte, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Der Journalist Rod “Slasher” Breslau erklärte, Dr. Dispect sei dauerhaft von Twitch ausgeschlossen worden. Er nannte keinen Grund, aber es handelt sich anscheinend um keine Urheberrechtsverletzung.

Mittlerweile hat Twitch auch eine Erklärung zur Situation veröffentlicht, die jedoch keine Einzelheiten darüber enthält, warum der Streamer gesperrt wurde.

Twitch’s statement on @drdisrespect ban: “As is our process, we take appropriate action when we have evidence that a streamer has acted in violation of our Community Guidelines or Terms of Service. These apply to all streamers regardless of status or prominence in the community.”