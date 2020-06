EA kündigt Skate 4 an und die Fans freuen sich

Electronic Arts hat im Rahmen des Events EA Play Live das Spiel Skate 4 angekündigt.

Während des EA Play Live Streams wurde gezeigt, was Electronic Arts in den kommenden Monaten so zu bieten hat. Unter anderem bekomen wir einen ersten Blick auf Battlefield 6. Darüber hinaus wurde am Ende des Streams Skate 4 angekündigt.

So erklärte Cuz Parry, Creative Director von Skate, dass sich Skate 4 in Entwicklung befindet. Daraufhin sagte Deran Chuan, Game Director des Spiels, dass das Team seit Jahren auf die richtige Zeit und die richtige Idee gewartet hat, um Skate 4 Realität werden zu lassen.

Hier die offizielle Ankündigung:

Da sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befindet, wurde auch noch kein Release-Termin genannt. Aber Fans freuen sich trotzdem sehr über die Ankündigung. Hier eineige Reaktionen dazu auf Twitter:

MY LIFE IS COMPLETE. PUT THE SKATE 4 INTO MY MOUTH. IN MY MOUTH. GIVE IT TO ME I WANT TO CONSUME IT