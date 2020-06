EA kündigt Star Wars: Squadrons offiziell an (Trailer)

Electronic Arts hat das Spiel Star Wars: Squadrons offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt.

Nach einigen Gerüchten rund um das Spiel wurde Star Wars: Squadrons nun endlich offiziell angekündigt. Hier erwarten uns unter anderem 5-gegen-5 Multiplayer-Gefechte und Flottenschlachten aus der Ego-Perspektive.

Cool: EA hat bereits verraten, dass man Squadrons mit Freunden spielen und gegen andere Spieler antreten kann, völlig unabhängig davon, auf welcher Plattform gespielt wird. Crossplay wird für Xbox One, PlayStation 4, PC und VR unterstützt.

Abgesehen davon wurde angekündigt, dass es eine Vielfalt an kosmetischen Gegenständen und anpassbaren Spielelementen geben wird. Darunter Belohnungen und Boni, die “einzig im Spielverlauf verdient werden können”.

In Star Wars: Squadrons könnt ihr euch der Neuen Republik oder dem Imperium anschließen

Wenn man sich durch die Ränge hocharbeitet, dann erwirbt man außerdem Komponenten, mit denen man die Leistung des eigenen Sternenjägers in den Bereichen Waffen, Rumpf, Triebwerke und Schilde verbessern kann.

Offiziell heißt es dazu: “In Star Wars: Squadrons werden Spieler zu Sternenjäger-Piloten und steigen sowohl in ikonische Sternenjäger-Cockpits der Flotten der Neuen Republik als auch in die des Imperiums. Sie planen zusammen mit ihrer Staffel im Besprechungsraum Gefechte, bevor sie für Weltraumschlachten durch die Galaxis abheben. Spieler treten in strategischen 5-gegen-5 Gefechten gegeneinander an und versuchen dabei, das gegnerische Flaggschiff in Flottenkämpfen zu zerstören. Sie erleben die Spannung von Multiplayer-Schlachten aus der Ego-Perspektive, während sie mit ihrer Staffel zusammenarbeiten, um so viele Gegner wie möglich in den Weltraumkonfrontationen auszuschalten. Piloten werden als Team triumphieren, die Zusammenstellung ihrer Staffel ihrem Spielstil anpassen und Ziele sowohl bei bekannten als auch bei noch nie zuvor gesehenen Schauplätzen abschließen – einschließlich dem Gasgiganten Yavin Prime und dem zerschmetterten Mond von Galitan.”

Hier der erste Trailer zum Spiel:

Das Spiel erscheint am 2. Oktober zum Preis von 39,99 Euro.

Das denken wir:

Der erste Trailer macht richtig Laune. Wir freuen uns schon sehr auf spannende Weltraumschlachten.