Es gibt anscheinend einen geheimen Kampf in Mortal Kombat 11

Kürzlich wurde entdeckt, dass es im Kampfspiel Mortal Kombat 11 einen geheimen Kampf gibt.

Geheime Kämpfe sind in Mortal Kombat keine Seltenheit. Um diese zu Triggern, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Beispielsweise muss man einen bestimmten Gegner mit mindestens einer fehlerfreien Runde und einem Fatality erledigen. Nun wurde so ein geheimer Kampf in Mortal Kombat 11 entdeckt.

Das Problem: Noch niemand hat den Kampf im Spiel triggern können. Es ist nur bekannt, dass dieser Kampf existiert. Und zwar haben Dataminer das neueste Update des Spiels durchkämmt und sind dabei auf den Kampf gestoßen.

Dieser Leak stammt vom Mortal Kombat-Dataminer “thetiny”, der Beweise für den geheimen Kampf gefunden hat, der in der in den Klassischen Türmen ausgelöst werden kann.

There’s a secret fight that you can trigger in the Arcade Ladder. pic.twitter.com/CkgJWfeANg — thethiny 🐰 (@thethiny) June 1, 2020

Leider geben die Dateien keine weiteren Hinweis darauf, wie der Kampf gestartet werden kann. Es ist nur bekannt, dass dieser Kampf jedes Mal geladen wird, wenn man die Klassischen Türme betritt.

Nun spekulieren Fans, um welchen Kampf es sich hier handelt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Kampf einen geheimen Charakter enthält. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, wie lange es dauert, bis der erste Spieler diesen Kampf starten kann.

Quelle: comicbook.com