Für die Switch erscheint ein neues Pokémon Snap

Die Pokémon Company hat ein neues Pokémon Snap für die Nintendo Switch angekündigt.

Heute habe ich eine gute nachricht für alle Fans von Pokémon. Und zwar hat die Pokémon Company ein neues Pokémon Snap für die Switch angekündigt, das passenderweise New Pokémon Snap heißen wird.

Laut Angaben des Unternehmens basiert New Pokémon Snap auf Pokémon Snap, das 1999 auf Nintendo 64 veröffentlicht wurde. Wer nicht weiß, worum es in diesem Spiel geht: In Snap fängt man Pokémon nicht, sondern man macht Fotos von ihnen.

Hier ist die Beschreibung des Spiels: “Das New Pokémon Snap-Spiel für das Nintendo Switch-System basiert auf seinem Namensvetter, das 1999 erstmals für die Nintendo 64-Konsole veröffentlicht wurde. Dieses Spiel entführt Trainer auf ein Abenteuer zu unbekannten Inseln, die voller natürlicher Sehenswürdigkeiten wie Dschungel und Strände sind, wo sie verschiedene Pokémon in ihren natürlichen Lebensräumen erforschen können. Sie machen Fotos, um ihr eigenes Pokémon Photodex im Spiel zu erstellen, und entdecken dabei neue, nie zuvor gesehene Pokémon-Ausdrucksformen und -Verhaltensweisen.”

Hier könnt ihr euch die ersten Szenen aus dem Spiel ansehen:

That’s right, Trainers—#PokemonSnapIsBack! #NewPokemonSnap is an all-new adventure inspired by the classic Nintendo 64 game.



Grab your camera, and get ready to photograph Pokémon while exploring beautiful islands on Nintendo Switch! https://t.co/7lqjl7saf0 pic.twitter.com/p6oJgmwZ8d