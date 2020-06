Gerücht: Battlefield 6 wird in der heutigen Zeit spielen

Laut eines neuen Gerüchts wird Battlefield 6 in der heutigen Zeit spielen.

Was würdet ihr davon halten, wenn das nächste Battlefield nicht in der Vergangenheit, sondern mal wieder in der Gegenwart spielen würde? Das fändet ihr cool? Dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Das wird vermutlich auch so sein.

Wie ich darauf komme? Ganz einfach: Tom Henderson, der zuvor Call of Duty: Modern Warfare geleakt hat, behauptete, dass das Spiel in der heutigen Zeit spielen wird. Dann twitterte Jeff Grubb von Venturebeat, dass diese Information stimmt.

Battlefield 3 was really ahead of it’s time, feeling nostalgic.



Game was lit, we also had 4 straight years of peak cod games too.



MW2, BO1, MW3 & BO2



Good times man. pic.twitter.com/QTNVKZvShd