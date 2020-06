Gerücht: Resident Evil 8 wird “zu 99%” im Rahmen des PS5-Events enthüllt

Laut eines neuen Leaks soll Resident Evil 8 im Rahmen des bevorstehenden PS5-Events enthüllt werden.

Mittlerweile gibt es ja unzählige Gerüchte und Leaks zu Resident Evil 8. Ein Spiel, das Capcom noch nicht einmal offiziell angekündigt hat. Das soll sich aber laut eines neuen Leaks bald ändern.

Ihr habt ja vermutlich bereits mitbekommen, dass das PS5-Event, bei dem die ersten Spiele für die PlayStation 5 vorgestellt werden sollen, verschoben wurde. Nun warten wir darauf, dass Sony einen Ersatztermin verkündet.

Und während wir warten, hat “AestheticGamer”, ein Leaker, der für Infos zu Resident Evil bekannt ist, folgendes getwittert: “Ich bin mir zu 99% sicher, dass RE8 jetzt beim PS5-Enthüllungsevent zu sehen sein wird. Wie andere bemerkten, wurden alle RE-Spiele gestern günstiger zum Verkauf angeboten und insbesondere RE7 erhielt den größten Rabatt, den es je gab, ungefähr zur gleichen Zeit, als das PS5-Enthüllungsereignis gestern stattfinden sollte. Also ja.”

I’m like 99% sure now RE8 is at the PS5 reveal event. As others noticed, all the RE games went on sale yesterday, & RE7 in particular went on the deepest discount it’s EVER had by a long shot, around the same time the PS5 reveal event was supposed to happen yesterday. So yeah.