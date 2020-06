Ghost of Tsushima: Sucker Punch verrät neue Details zu den Schwertkämpfen

Kürzlich wurden neue Details zum kommenden Action-Adventure Ghost of Tsushima veröffentlicht.

Na, freut ihr euch auch schon auf das PS4-Adventure Ghost of Tsushima? Ich freue mich schon sehr darauf. Leider müssen wir uns noch fast einen Monat gedulden, bis wir im feudalen Japan das Schwert schwingen dürfen.

Und genau darauf legen die Entwickler besonders viel wert. Das verrtät das verantwortliche Studio Sucker Punch in einem neuen Beitrag auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Laut Chris Zimmerman, Mitbegründer von Sucker Punch konzentrierte sich das Team auf drei Dinge: Geschwindigkeit, Schärfe und Präzision.

Was die Geschwindigkeit betrifft: Die Entwickler wollten, dass die Angriffe schnell sind, da Katanas nicht schwer sind (etwa ein bis anderthalb Kilo). Dazu heißt es: “Alle Angriffe im Spiel wurden auf unserer hauseigenen Motion-Capture-Bühne aufgenommen und stellen daher realistische Bewegungsgeschwindigkeiten dar. Diese realistischen Geschwindigkeiten stellten uns vor ein interessantes Problem – sie waren zu schnell, um noch reagieren zu können.”

Das Problem: Tests haben ergeben, dass wenn die feindlichen Angriffe mit der gleichen Geschwindigkeit ausgeführt werden, wie die der Spieler, dann ist es zu schwierig, rechtzeitig auf sie zu reagieren, insbesondere wenn man gegen mehrere Gegner kämpft.

Die Lösung bestand dann darin, den anfänglichen Angriff eines Feindes mit einer Reihe von Folgeangriffen vorhersehbarer zu machen, damit man als Spieler zumindest etwas auf den Angriff vorbereitet ist.

Und so sieht das Ganze in Aktion aus:

Speed. Sharpness. Precision.



Master the katana with a deeper look at Jin Sakai’s combat abilities in Ghost of Tsushima: https://t.co/zZFvhy4NLa pic.twitter.com/fM3wtq2FWv