Hitman 3 für PS5 und PS4 angekündigt

in

Das Studio hat im Rahmen der PlayStation 5-Präsentation überraschend Hitman 3 für die PS5 und die PS4 angekündigt.

Fans von Agent 47 dürfen sich freuen: IO Interactive hat mit Hitman 3 kürzlich das Finale der “Welt der Attentate”-Trilogie angekündigt. Im selben Zug wurde auch ein erster Trailer veröffentlicht.

Viel ist bisher noch nicht bekannt, aber es wurde bereits verraten, dass uns das Spiel zu exotischen und luxuriösen Orten auf der ganzen Welt führt, an denen sich viele kreative Möglichkeiten bieten.

Offiziell heißt es dazu: “Dein ultimatives Ziel ist es, diese aufwendig gestalteten Orte zu erkunden und dir genau zu überlegen, wie du deine Zielpersonen am besten ausschalten willst. Du hast die Freiheit, dich zu verkleiden, scheinbare „Unfälle“ zu verursachen, mit anderen Figuren zu interagieren und dich unter die Menge zu mischen, um zuzuschauen, wie dein Masterplan gelingt – oder aber auf tragische Weise scheitert. Auch das gehört zum Charme des Spiels.”

In Hitman 3 wird mehrmaliges mehrmaliges Durchspielen belohnt

Abgesehen davon versprechen die Entwickler, dass die unterschiedlichen Schauplätze dank zahlreicher Optionen mehrmals gespielt werden können. “Unser nächstes Spiel regt sogar dazu an, die Welt des Spiels auf neue Weise zu erkunden und mit ihr zu interagieren, um in zukünftigen Spieldurchgängen davon zu profitieren”, heißt es dazu.

“Uns ist wichtig, dass die Spieler taktiles Gaming erleben und das Gefühl haben, dass ihre Handlungen Auswirkungen auf das haben, was um sie herum vorgeht, und darauf, was sie in zukünftigen Spieldurchgängen erwartet.”

Hier der erste Trailer zum Spiel:

Wie gefallen euch die ersten Szenen aus dem Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Erscheinen soll das Spiel im Januar 2021.

Über diesen Link gelangt ihr zum offiziellen PlayStation Blog.

Noch mehr News, Infos und Videos zur PS5 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, was uns im neuesten Abenteuer von Agent 47 erwartet. Die ersten Szenen machen auf jeden Fall Lust auf mehr.