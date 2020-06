Holt euch Injustice: Gods Among Us jetzt kostenlos

Warner Bros. bietet das Spiel Injustice: Gods Among Us aktuell kostenlos für PC und Konsolen an.

Mal wieder Lust die Fäuste fliegen zu lassen? Wie wäre es dann mit einer Runde Injustice: Gods Among Us? Warner Bros. bietet das Spiel nämlich aktuell kostenlos an.

Das Angebot gilt aber nur für begrenzte Zeit. So erklärt Warner Bros. via Twitter, dass sich PS4-, Xbox One- und PC-Spieler Injustice bis zum 25. Juni kostenlos herunterladen können.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

Be a hero while playing with friends and family. Injustice: Gods Among Us is available for free now on @Xbox, @PlayStation, and PC until June 25! #playathome #playtogether pic.twitter.com/8KP8nOJC9D — WB Games (@wbgames) June 19, 2020

So könnt ihr das Spiel beispielsweise über Steam für den PC kostenlos downloaden. Hier der Link zur entsprechenden Produktseite.

Habt ihr das Spiel heruntergeladen, dann gehört es euch. Mit anderen Worten: Es handelt sich hier um keine zeitbegrenzte Testversion.

In diesem Titel erwarten euch einige Kultfiguren aus den DC Comics, wie Batman, Joker, Green Lantern, Flash, Superman und Wonder Woman. Im Spiel treten Helden und Schurken in epischen Schlachten gegeneinander an.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Injustice haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Injustice ist ein tolles Kampfspiel. Wer auf das Genre steht, der sollte es auf jeden Fall ausprobieren.