Im Ninja Simulator erwartet uns ein herausforderndes Stealth-Abenteuer

Das Studio RockGame hat kürzlich das Stealth-Adventure Ninja Simulator angekündigt.

Mal wieder Lust auf eine spannende Stealth-Herausforderung? Dann solltet ihr euch den Ninja Simulator mal genauer ansehen. Wie der Titel schon vermuten lässt, werden in diesem Spiel eure Ninja-Fähigkeiten auf die Probe gestellt.

“Im Ninja-Vokabular gibt es über zwanzig Wörter für Schleichen. Er kennt noch mehr Möglichkeiten, um von den Wachen unbemerkt zu bleiben”, heißt es in der Beschreibung zum Spiel. Mit anderen Worten: Ihr müsst zum Stealth-Experten werden, um die Herausforderungen im Ninja Simulator zu meistern.

Im Ninja Simulator ist Perfektion gefragt

Ihr müsst verschiedene Infiltrations-, Spionage- und Eliminierungsmissionen erledigen. Und um das zu schaffen, ist Perfektion gefragt.

Dazu heißt es: “Perfektion ist die wichtigste Fähigkeit eines Ninja. Perfektion im Kampf. Perfektion in der Planung. Perfektion in der Ausführung. Ohne sie wirst du für jeden Fehler bestraft.”

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier ist der erste Trailer zum Spiel:

Einen Release-Termin gibt es leider nicht, aber wenn sich das ändert, informieren wir euch darüber.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Steam-Seite des Spiels.

Das denken wir:

Die ersten Spielszenen sehen vielversprechend aus. Wer auf Stealth steht und das Setting mag, der kann sich den Titel schon mal vormerken.