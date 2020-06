In Call of Duty: Warzone gibt es vielleicht bald Zombies

Laut eines neuen Gerüchts gibt es im Ego-Shooter Call of Duty: Warzone vielleicht bald Zombies.

Kann es sein, dass wir in Call of Duty: Warzone demnächst auf Zombies treffen? Wenn man einem neuen Gerücht glauben kann, dann ja. Und zwar berichteten wir ja darüber, dass Call of Duty 2020 angeblich Blackout zurückbringt. Das würde jedoch der Meldung widersprechen, dass Call of Duty 2020 auf Warzone als Battle-Royale-Modus setzt.

Schließlich macht es ja keinen Sinn, dass Activision einen zweiten Battle-Royale-Modus an den Start bringt. Es sieht jedoch so aus, als ob diese beiden Berichte tatsächlich keinen Konflikt darstellen.

Der bekannte Call of Duty-Insider Tom Henderson erklärte nämlich auf Twitter, dass er gehört habe, dass beide Battle Royale-Erlebnisse in einem zusammengefasst werden oder dass Teile von Blackout in Warzone landen.

So wäre es zum Beispiel möglich, dass Zombies in Warzone implementiert werden. Darauf deutet zumindest ein neuer Leak hin.

A lot of people are worried about this, but what I’ve been told is that they will not be separate entities. Their won’t be IWs Warzone and Treyarchs Blackout. They’ll be the same BR… Just bits of both incorporated (maybe bits of the Blackout map?) https://t.co/gwqrmOBk6D