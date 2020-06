In Crash Bandicoot 4 gibt es anscheinend über 100 Level

Anscheinend wird es im kommenden Jump and Run Crash Bandicoot 4 über 100 verschiedene Level geben.

Kürzlich enthüllte Activision das Spiel Crash Bandicoot 4: It’s About Time mit einem ersten Gameplay-Trailer, nachdem der Titel kurz zuvor durch ein taiwanesisches Rating Board geleakt wurde.

Und jetzt gibt es neue Infos zum Spiel. Wie es aussieht, wird das neueste Abenteuer von Crash erheblich größer als frühere Teile ausfallen. Angeblich bietet das Spiel mehr als 100 neue Level.

Diese Information stammt von einem Bild, das angeblich in einer GameStop-E-Mail enthalten war. Man sollte jedoch beachten, dass diese Info noch nicht offiziell verkündet wurde. Wir rechnen abert damit, dass schon bald weitere Details bekanntgegeben werden.

Hier ein Tweet mit dem Bild:

100+ LEVELS???



THAT $60 PRICETAG MAKES ALL THE MORE SENSE NOW, DANG



THIS IS N. SANE pic.twitter.com/a6bCJNMr8t