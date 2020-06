Jazz Jackrabbit gibt es jetzt auch als Ego-Shooter (Doom 2-Mod)

in

Jemand hat eine Modifikation für Doom 2 entwickelt, die das Jump and Run Jazz Jackrabbit in einen Ego-Shooter verwandelt.

Erinnert ihr euch noch an Jazz Jackrabbit? Hier handelt es sich um eine ziemlich kultige Jump-and-Run-Reihe, die von Cliff Bleszinski entwickelt wurde. Ihr wisst schon, der Cliff, der mit Gears of War grandiose Erfolge feierte, mit LawBreakers im Jahr 2016 aber auch grandios floppte.

Auf jeden Fall musste man im Spiel als grüner Hase Jazz die Prinzessin Eva vor Devan Shell, einer bösen Schildkröte, retten. Das erinnert irgendwie an Super Mario, oder?

Aus Jump and Run wird Ego-Shooter

Ja und nun hat der Modder “BassSlapper89” eine Mod entwickelt, die das Kult-Jump-and-Run in einen Ego-Shooter verwandelt. Dieser wurde in der Doom Engine erstellt.

Auch cool: Für Feinde und Waffen hat der Entwickler Sprites aus Jazz Jackrabbit verwendet und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

Hier sind ein paar Screenshots aus dem Spiel:

Herunterladen könnt ihr euch das Spiel über diesen Link.

Das denken wir:

An Jazz Jackrabbit werden sich heute nicht mehr viele Erinnern. Die Jump and Runs waren damals aber wirklich sehr unterhaltsam. Schön, dass der grüne Hase nun in Doom ein Revival erlebt.

Quelle: dsogaming.com