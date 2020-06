Jedes N64-Spiel würde auf eine Switch-Cartridge passen

in

Ein Vergleich zwischen der N64- und der Switch-Cartridge verdeutlicht, wie sehr sich die Welt der Videospiele in den vergangenen Jahrne verändert hat.

Habt ihr gewusst, dass jedes Spiel, das jemals für das Nintendo 64 auf den Markt kam, auf eine Switch-Cartridge passen würde? Diesen interessanten Fakt verdeutlicht der Reddit-User “CorsairVI” anhand einer einfachen Rechnung.

Laut “CorsairVI” kann eine N64-Cartridge insgesamt 64 MB aufnehmen, was, multipliziert mit den 388 Spielen, die weltweit für das N64 veröffentlicht wurden, zu einer maximale Datenkapazität von 24,83 GB führt.

Mit anderen Worten: Alle N64-Spiele wiegen nur 24,83 GB. Da eine Switch-Cartridge bis zu 32 GB aufnehmen kann, bedeutet das, dass auf einer dieser kleinen Karten alle N64-Spiele Platz finden würden.

Ein ziemlich verrückter Gedanke, oder? Und jetzt stellt euch mal vor, Nintendo würde eine Cartridge veröffentlichen, mit der man tatsächlich alle N64 Games auf der Switch spielen könnte.

Hier das entsprechende Posting auf Reddit:

Übrigens: Alleine das Spiel The Witcher 3: Wild Hunt für die Switch hat eine Größe von 28,10 GB.

Das denken wir:

Es ist wirklich wahnsinnig, was sich in den vergangenen Jahren in der Welt der Videospiele getan hat.

Quelle: gamerant.com