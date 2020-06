in

Square Enix hat das Spiel Kingdom Hearts: Melody of Memory offiziell angekündigt.

Nach einigen Gerüchten rund um ein neues Kingdom Hearts hat Square Enix nun endlich verraten, wie es mit der Reihe weitergeht. Der nächste Teil wird den Titel Kingdom Hearts: Melody of Memory tragen.

Und wie der Name bereits vermuten lässt, spielt Musik eine wichtige Rolle. Es handelt sich hier um ein Rhythmus-Spiel. Mit anderen Worten: Wer auf ein RPG gehofft hatte, der wird leider enttäuscht.

Zur Story gibt es bisher kaum Infos, aber dafür wurde ein Trailer veröffentlicht, in dem wir erste Spielszenen zu sehen bekommen. Wie im Trailer zu sehen ist, wird man im Spiel mit Charakteren wie Sora, Donald Duck, Hercules und Co. Songs in Endless-Runner-Manier nachspielen.

Hier das Video:

Wie gefallen euch die ersten Szenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das Spiel soll noch im Laufe des Jahres für PC, der PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Das denken wir:

Endlich wissen wir, wie es mit der Reihe weitergeht. Aber irgendwie hatten wir etwas anderes erwartet.

