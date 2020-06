LEGO und Nintendo präsentieren komplette Produktreihe von LEGO Super Mario

in

Kürzlich wurde die komplette Produktreihe von LEGO Super Mario offiziell vorgestellt.

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Nintendo und LEGO zusammenarbeiten, um eine neue Linie von LEGO-Spielzeugen zu entwickeln. Mittlerweile wurde die komplette Produktreihe vorgestellt.

Ab dem 1. August 2020 wird es ein Starterset und 13 weitere Sets der Reihe geben. Zum Starterset heißt es: “Das Startert-Set beinhaltet sieben Aktionssteine, mit denen die LEGO Super Mario Figur mittels integriertem LCD-Bildschirm interagiert. Analog zur beliebten Videospielreihe sammelt die LEGO Mario Figur Münzen ein und bewegt sich in mit LEGO Steinen gebauten physischen Spielelevel. Um das physische Spielerlebnis und die Charakter-Eigenschaften von Mario zusätzlich zu erweitern und die LEGO Spielelevel aktiv zu gestalten, werden außerdem eine Serie von Power-Up-Anzügen für Mario, wie unter anderem Katzen-Mario und Baumeister-Mario sowie zehn Sammelfiguren lanciert. In den Überraschungs-Packs sind Marios Gegner Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bullet Bill, Bob-omb, Eep Cheep, Blooper, Urchin oder Peepa als sammelbare, aufbaubare Figur enthalten.”

“Mit der heutigen Ankündigung wurden 13 neue LEGO Super Mario Sets vorgestellt, und ich bin sehr gespannt, wie sich mit den einzigartigen Power-Up Packs das Spielerleben unserer Kunden verändern wird,” sagt Takashi Tezuka, Geschäftsführer und Spieleproduzent von Nintendo Co., Ltd. “Beim Spielen hat jeder von uns unterschiedliche Vorlieben, eine individuelle Fantasie und Vorstellungskraft. Indem bereits vorhandene LEGO Steine und neue LEGO Super Mario Erweiterungs-Sets in das Spiel integriert werden, können verschiedenste Super Mario Welten gestaltet und diese auf unendliche Art und Weise immer wieder neu erlebt werden.”

Nachfolgend findet ihr alle Sets im Überblick.

Starter-Set:

LEGO® Super Mario™ Abenteuer mit Mario (71360): 59,99 EUR (UVP*)

Erweiterungs-Sets:

LEGO® Super Mario™ Bewachte Festung (71362): 49,99 EUR (UVP*)

(71362): 49,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Wüsten-Pokey (71363): 19,99 EUR (UVP*)

(71363): 19,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Wummps Lava-Ärger (71364): 19,99 EUR (UVP*)

(71364): 19,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Piranha-Pflanze-Powerwippe (71365): 29,99 EUR (UVP*)

(71365): 29,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Riesen-Kugelwillis (71366): 29,99 EUR (UVP*)

(71366): 29,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Marios House und Yoshi (71367): 29,99 EUR (UVP*)

(71367): 29,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Toads Schatzsuche (71368): 79,99 EUR (UVP*)

(71368): 79,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Bowsers Festung (71369): 99,99 EUR (UVP*)

Power-up Packs:

LEGO® Super Mario™ Feuer-Mario – Anzug (71370): 9,99 EUR (UVP*)

(71370): 9,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Propeller-Mario – Anzug (71371): 9,99 EUR (UVP*)

(71371): 9,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Katzen Mario – Anzug (71372): 9,99 EUR (UVP*)

(71372): 9,99 EUR (UVP*) LEGO® Super Mario™ Baumeister-Mario – Anzug (71373): 9,99 EUR (UVP*)

Zehn Sammelfiguren:

LEGO® Super Mario™ Mario-Charaktere-Serie (71361): 3,99 EUR (UVP*)

