Looney Toons: Elmer Fudd und Yosemite Sam müssen ihre Schusswaffen abgeben

Als Reaktion auf die Waffengewalt in den USA werden den Looney Toons Elmer Fudd und Yosemite Sam ihre Pistolen und Gewehere abgenommen.

Erinnert ihr euch noch an die Zeichentrickserie Looney Toons von Warner Bros? Von 1930 bis 1969 entstanden in den Reihen Looney Tunes und Merrie Melodies über 1000 Trickfilme. Zu den Charakteren gehören unter anderem der Jäger Elmer Fudd, dessen Lebensaufgabe es ist, Bugs Bunny zu jagen und der rothaarige Cowboy Yosemite Sam, der dem Cartoon-Hasen ebenfalls nicht wohlgesonnen ist.

Beide setzten früher auf Gewehre und Pistolen, um Bugs die Hölle heiß zu machen. Das ist aber in den neuen Folgen nicht mehr der Fall. Am 27. Mai startete Warner Bros. in den USA HBO Max, eine Streaming-Plattform, die sich als Konkurrenz zu Netflix, Amazon Prime, Disney+ und Co. positioniert. Auf dieser Plattform feiern die Looney Tunes Revival mit neuen Folgen.

Looney Toons ohne Schusswaffen, dafür mit Dynamit

Und wie Peter Browngardt, der ausführende Produzent der neuen Serie, gegenüber der New York Times erklärte, werden Elmer Fudd und Yosemite Sam entwaffnet: “Es gibt keine Schusswaffen. Aber wir können Zeichentrick-Gewalt ausüben”, so Browngardt. Diese Änderung ist ein Statement gegen die Waffengewalt in den USA.

Und was der Produzent mit Zeichentrick-Gewalt meint, seht ihr im Video unter diesen Zeilen. Hier bekommt ihr einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Looney Toons.

Wir bekommen zu sehen, wie Elmer Fudd mit einer Sichel Jagd auf Bugs macht. Dieser kontert dann mit Dynamit.

Premiere feierte die Serie letzte Woche auf HBO Max. Insgesamt gibt es 200 neue Folgen.

Das denken wir:

Die Looney Toons werden dadurch mit Sicherheit nicht weniger unterhaltsam. Wir sind schon gespannt, wie sich die zwei ohne ihre Schießeisen so schlagen.