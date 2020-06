Mafia 1 Remake und Original im direkten Grafikvergleich

Der YouTuber “TripleADigest” hat ein Video veröffentlicht, in dem wir das Mafia 1 Remake im direkten Grafikvergleich mit dem Original zu sehen bekommen.

Bis zum Release der Mafia: Definitive Edition müssen wir uns ja leider noch etwas gedulden, aber dafür habe ich heute ein Video für euch, in dem die Grafik des Mafia 1 Remakes mit der des Originals verglichen wird.

Dieses Video zeigt deutlich, wie sehr sich die Grafik verbessert hat. Die Entwickler geben sich sehr viel Mühe dabei, die Szenen originalgetreu nachzustellen und gleichzeitig eine zeitgemäße Grafik abzuliefern. Und wie es scheint, gelingt ihnen das sehr gut.

Im Mafia 1 Remake erwartet euch nicht nur eine aufgebohrte Grafik, sondern auch ein besserer Sound

Aber es hat sich nicht nur die Grafik verbessert – auch Sound und Synchronisierung wurden verbessert und das Ergebnis hört sich wirklich super an. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier ist das Video:

Ziemlich beeindruckend, oder?

Offiziell heißt es zum Spiel: “Mafia: Definitive Edition erzählt die Geschichte von Tommy Angelo, einem Taxifahrer, der in der amerikanischen Stadt Lost Heaven um das Jahr 1930 herum versucht, über die Runden zu kommen. In einer schicksalhaften Nacht gerät Tommy in Kontakt mit der italienischen Mafia und erhält einen Einblick in eine Welt, die gefährlich ist und doch voller Verlockungen steckt. Schon bald rutscht er immer tiefer in die brutale Welt des organisierten Verbrechens und erledigt Aufträge für Don Salieris Organisation, während diese sich mit der blutrünstigen Morello-Familie in einem Bandenkrieg befindet. In der Rolle von Tommy muss sich der Spieler in der gefährlichen Unterwelt von Lost Heaven einen Namen machen, doch hier ist nichts, wie es scheint – besonders, was Freund und Feind angeht.”

Die Mafia: Definitive Edition erscheint am 28. August für PlayStation 4, Xbox One und PC. Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zu Mafia findet ihr hier.

Das denken wir:

Es ist wirklich erstaunlich, was sich in den letzten Jahren in Sachen Grafik getan hat. Hier haben die Entwickler auf jeden Fall ganze Arbeit geleistet.