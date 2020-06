Marvel’s Avengers: Hier sind die neuesten Szenen aus dem Spiel

in

Square Enix hat drei neue Videos zum kommenden Actionspiel Marvel’s Avengers veröffentlicht.

Bis zum Release von Marvel’s Avengers müssen wir uns noch etwas gedulden, aber dafür hat Square neue Videos veröffentlicht, die viele neue Szenen aus dem Spiel zeigen.

Beim ersten Video handelt es sich um einen In-Engine-Trailer, in dem wir mehr über die Story des Spiels erfahren. Das Spiel beginnt am A-Day, als Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor ein High-Tech-Hauptquartier der Avengers in San Francisco eröffnen.

Ein mysteriöser Feind sorgt für einen katastrophalen Unfall, der zu gewaltiger Zerstörung führt. Für die Tragödie werden die Avengers verantwortlich gemacht, weswegen sich das Team auflöst. Fünf Jahre später gelten alle Superhelden als Gesetzlose und die Welt ist in Gefahr.

Eine junge Frau namens Kamala Khan (Ms. Marvel) bricht auf, um die Avengers wieder zusammenzubringen und die unkontrollierte Macht einer neuen Geheimorganisation namens AIM zu brechen.

Im zweiten Video werden neue Spielszenen gezeigt, in denen Thor versucht, einen Flugzeugträger aufzuhalten, der dabei ist, in New York abzustürzen.

Und wenn ihr mich fragt, sehen die Spielszenen ok aus, mehr aber auch nicht. Die Sounds hören sich ab und an etwas unpassend an und die Animationen könnten teilweise auch etwas besser sein. Aber macht euch am besten selbst ein Bild.

Wem das noch nicht reicht, der kann sich hier einen weiteren Trailer ansehen, in dem der Online-Koop-Modus gezeigt wird.

In diesem Modus könnt ihr euch online mit bis zu drei anderen Spielern zusammenschließen, um gegen AIM anzutreten und ihnen zu zeigen, was die Avengers so auf dem Kasten haben.

Was haltet ihr von diesem Spiel? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Marvel’s Avengers erscheint am 4. September für PC, PS4 und Xbox One.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News und Infos zum Thema “Marvel” findet ihr hier.

Das denken wir:

Die neuen Spielszenen sehen ganz nett aus, hauen uns aber nicht vom Hocckeer. Mal sehen, wie das finale Spiel so wird.