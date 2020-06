Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für PS5 angekündigt

in

Insomniac Games und Marvel Games haben im Rahmen des PlayStation 5-Reveal-Events Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für die PS5 angekündigt.

Fans von Spider-Man haben Grund zur Freude: Im Rahmen der PS5-Präsentation wurde unter anderem das Actionspiel Marvel’s Spider-Man: Miles Morales für die Next-Gen-Konsole vorgergestellt.

Der Debüt-Trailer, den ihr weiter unten findet, zeigt am Anfang den Arm von Spider-Man, aber als der Anzug zerfetzt wird, stellte sich heraus, dass der Träger des Anzugs nicht Peter Parker ist, sondern Miles Morales.

Miles wurde bereits in Marvel’s Spider-Man vorgestellt und nun bekommt er sein eigenes Spiel. Offiziell heißt es dazu: “Das neueste Abenteuer im Spider-Man-Universum weiß mit einer brandneuen Story aufzuwarten. Spieler erleben darin den Aufstieg von Miles Morales, dem es gelingt, mithilfe neuer Superkräfte sein eigener Spider-Man zu werden. Dank der ultraschnellen SSD der PS5 bewegen sich Spieler fast ohne Ladezeiten in atemberaubender Geschwindigkeit durch Marvel’s New York City und erleben mit dem DualSense Wireless-Controller auch haptisch, wie sich Miles durch die Häuserschluchten schwingt, Schläge austeilt, Netzfäden schießt und seine Gegner mit Venom Blasts das Fürchten lehrt. Detaillierte Charaktermodelle und verbesserte Grafik im Spiel lassen die Abenteuer von Miles Morales als Spider-Man noch realistischer erscheinen.”

Und wie das Ganze in Aktion aussieht, zeigt der Trailer hier:

Der Titel befindet sich aktuell für die PS5 in Entwicklung. Ein genauer Release-Termin wurde bisher nicht genannt. Sollte sich das ändern, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Das ist eine schöne Überraschung. Hier erwartet uns mit Sicherheit wieder ein beeindruckendes Actionspiel, das nicht nur Fans von Spider-Man gefallen dürfte.