Need for Speed: Hot Pursuit – EA arbeitet an einem Remaster

Laut eines aktuellen Berichts soll sich ein Remaster des Spiels Need for Speed: Hot Pursuit in Entwicklung befinden.

Heute habe ich eine gute Nachricht für Fans von Need for Speed: Und zwar arbeietet Electronic Arts angeblich an einem an einem Need for Speed: Hot Pursuit Remaster.

Erst kürzlich ging Burnout Paradise Remastered an den Start und nun soll das verantwortliche Entwicklerstudio Stellar Entertainment an einer Neuauflage von Need for Speed: Hot Pursuit arbeiten.

Die Info stammt vom VentureBeat-Journalist Jeff Grubb, der in einem Artikel erklärt, dass das Spiel innerhalb der nächsten zwölf Monate erscheinen wird. Mit anderen Worten: Wir müssen wohl nicht mehr sehr lange darauf warten, bis wir uns mit der Polizei wieder spannende Verfolgungsjagden liefern dürfen.

Im Artikel ist die Rede von einer Switch-Version, aber eine Umsetzung für PC, PS4 und Xbox One sind sehr wahrscheinlich.

Leider gibt es keine weiteren Infos dazu, was uns erwartet. Wir gehen jedoch davon aus, dass uns hier ein Remaster im Stile von Burnout Paradise Remastered erwartet.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Ursprünglich wurde der Titel 2010 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht. Hier handelt es sich um den 16. Teil der NfS-Reihe. Das Gameplay orientiert sich stark an Need for Speed 3: Hot Pursuit und es gibt kein Tuning mehr.

Noch mehr News, Infos und Videos zu Need for Speed haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Noch ein Remaster? Wir haben nix dagegen einzuwenden, denn Hot Pursuit ist ein tolles Spiel.