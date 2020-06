Nein, Hideo Kojima hat sich nicht über The Last of Us 2 lustig gemacht

Kürzlich machte die Meldung die Runde, dass sich Hideo Kojima über The Last of Us 2 lustig gemacht haben soll. Das stimmt nicht.

In den letzten Tagen berichteten einige bekannte YouTuber und auch manche Seiten darüber, dass sich Kojima Production sehr negativ zum Spiel The Last of Us 2 geäußert haben soll.

Der Auslöser: Eine Antwort auf der Facebook-Seite Kojima Productions Co. Ltd. Dort wurde in einem Posting gefragt: “Wie ist (war) dein Wochenende?” Abgesehen davon wurden die Fans aufgefordert, ihre besten Aufnahme aus Death Stranding zu teilen.

““Die Wahl des Spiels spiegelt die Qualität des Spielers wieder“

Auf diesen Post antwortete ein Fan, dass er Death Stranding total langweilig findet. Darum hat er das Spiel verkauft, um sich TLOU2 zu kaufen. Daraufhin antwortete der Betreiber der Seite: “Die Wahl des Spiels spiegelt die Qualität des Spielers wieder. Vielleicht passt es dir besser. P.S. Auch die Wortwahl”.

Abgesehen davon postete der Seitenbetreiber ein Bild des Metacritic Scores von The Last of us Part 2. Auf der Seite hat das Spiel eine Kritikerwertung von 9,4. Dem demgegenüber steht ein User Score von 4,8.

Der Grund: Trans- und homofeindlichen Spieler kommen mit den trans- und homofeindlichen Inhalten im Spiel nicht klar, was mehr als traurig ist. Aber natürliuch gibt es auch Kritikpunkte, die wirklich Sinn machen. Beispielsweise, dass TLOU2 die Story nicht wirklich voranbringt. Aber das ist ein anderes Thema.

Auf jeden Fall machte wegen des Postings die Meldung die Runde, dass sich Hideo Kojima über den neuesten Titel von Naughty Dog lustig macht, da Death Stranding einen Metacritic User Score von 7,2 hat.

Und hier kommen wir zum Problem: Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass es sich bei der besagten Facebook-Seite um keine offizielle Seite handelt. Bei der Seite handelt es sich um ein Fan-Profil, das Kojima Productions imitiert.

Hier der Post:

How is (was) your weekend? Share with us your best shot of your DeathStranding on Twitter. Please tag #DeathStrandingPhotoMode and share! You might get RT by the official kojimapro Twitters!#DeathStranding Gepostet von Kojima Productions Co. Ltd am Dienstag, 23. Juni 2020

Sollte es weitere Infos zum Thema geben, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Death Stranding und The Last of Us 2 sind beides tolle Spiele und wenn ihr eine PS4 besitzt, dann solltet ihr sie auf jeden Fall ausprobieren.