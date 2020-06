Neue Hinweise zu Fable und Perfect Dark aufgetaucht

Kürzlich sind neue Hinweise aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass Fable und Perfect Dark bald vorgestellt werden.

Bereits Anfang Mai berichteten wir darüber, dass Microsoft laut eines Branchenkenners plant, ein neues Perfect Dark und ein neues Fable für die Xbox Series X zu enthüllen. Nun gibt es neue Hinweise dazu.

Und zwar wurden zwei Twitter-Platzhalter-Accounts entdeckt. Einer ist für Fable und der andere für Perfect Dark. Abgesehen davon folgt ein Microsoft Xbox-Mitarbeiter einem und der andere wurde unter einer Microsoft-E-Mail-Adresse registriert.

Hier der Tweet dazu:

I’m not sure who discovered the @fable and @PerfectDarkGame placeholders, but a Microsoft Xbox employee is following one, and the other is registered to a Microsoft email address 👀 pic.twitter.com/MagqUbPiZf