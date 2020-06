Neues Star Wars-Spiel wird anscheinend am 9. Juni vorgestellt

in

Ein neues Star Wars-Spiel wird Berichten zufolge am 9. Juni vorgestellt. Dabei handelt es sich anscheinend um Star Wars Project Maverick.

Wir berichteten ja bereits vor einiger Zeit darüber, dass im PlayStation Store der Titel Star Wars Project Maverick aufgetaucht ist. Hier handelt es sich um Star Wars-Spiel, das noch nicht offiziell vorgestellt wurde.

Nun ist ein Post aufgetaucht, laut dem der Titel am kommenden Dienstag, den 9. Juni 2020, von Electronic Arts und EA Motive offiziell enthüllt wird. Leider gibt es keine weiteren infos dazu.

Die Info stammt von der Star Wars-Seite Bespin Bulletin. In einem Post auf Instagram heißt es: “‘Project Maverick’ wird am 9. Juni enthüllt!” Es wird nicht erwähnt, um was es sich hier genau für ein Spiel handelt, auf welchen Plattformen es erscheint oder wann es veröffentlicht wird.

Hier der Post dazu:

Wir wissen allerdings nicht, woher die Info stammt, insofern können wir nicht bestätigen, ob dass das Spiel wirklich am 9. Juni vorgestellt wird. Anscheinend handelt es sich bei der genannten Seite aber um eine zuverlässige Quelle, wenn es um Star Wars geht.

Sollte es weitere Infos dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Würdet ihr euch übr ein neues Star Wars-Spiel freuen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Wir sind schon gespannt, welche der Gerüchte sich als wahr herausstellen und was uns hier für ein Spiel erwartet. Lange müssen wir ja nicht mehr warten.