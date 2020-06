Nintendo Store in New York wurde bei Unruhen beschädigt

Während eines Protests in Manhattan, New York wurde eine offizieller Nintendo Store beschädigt.

Seit fast einer Woche kommt es in den Straßen Amerikas immer wieder zu Unruhen, da die 26-jährige Breonna Taylor aus Louisville, Kentucky und der 46-Jährige George Floyd aus Minneapolis, Minnesota Opfer brutaler Polizeigewalt wurden.

Durch diese Vorfälle kommt es immer wieder zu Ausschreitungen, bei denen Menschen verletzt und Straßenzüge verwüstet werden. Unter anderem wurde nun auch der Nintendo Store in New York beschädigt.

Auf einem Bild der Twitter-Nutzer Sarah Boxer sieht man die Polizei vor dem zerbrochenen Schaufenster des Stores. Mario liegt zwischen den Scherben auf dem Boden. Dazu schreibt sie: “Jemand hat gerade ein Fenster im Rockefeller Center zerbrochen. Die Organisatoren bitten die Menge, friedlich zu bleiben. Sie versuchen, sich in Richtung Trump Tower zu bewegen, der von der Polizei streng bewacht wird.”

Hier das Bild:

Someone just broke a window in Rockefeller Center. Organizers are pleading w crowd to stay peaceful. They are trying to move toward Trump Tower, which has heavy police presence. pic.twitter.com/Te0u1sO8Vh