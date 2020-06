Overcooked: Holt euch das Couch-Koop-Kochspiel jetzt kostenlos

in

Im Epic Games Store wird aktuell das Couch-Koop-Kochspiel Overcooked kostenlos angeboten.

Mal wieder Lust auf verrückte Koop-Action? Dann solltet ihr in diesen Tagen einen Blick in den Epic Games Store werfen. Dort könnt ihr aktuell das Spiel Overcooked kostenlos abstauben. Ihr solltet euch aber beeilen, denn das Angebot gilt nur bis zum 11. Juni.

Übrigens ist es etwas überraschend, dass Epic Games dieses Spiel anbietet und nicht ARK: Survival Evolved. Der Grund: Laut eines Leaks sollte das Survival-Spiel kostenlos angeboten werden und nicht Overcooked.

Abgesehen davon gab es Overcooked bereits im Juli 2019 kostenlos im Epic Games Store.

Zum Spiel heißt es: “Overcooked ist ein chaotisches Couch-Koop-Kochspiel für ein bis vier Spieler. Arbeitet mit anderen Köchen im Team, um leckere Gerichte zuzubereiten und sie den hungrigen Gästen zu servieren, bevor sie wütend davonstürmen. Schärft eure Messer und setzt eure Kochmützen auf. In diesen irren Küchen trennt sich die Spreu vom Weizen. Strengt euch an, sonst ist die Sache gegessen!

Das Zwiebelreich ist in Gefahr und nur hohe Kochkunst kann es retten! In Overcooked müssen Spieler durch knallharte und ungewöhnliche Küchen reisen, um Meisterköche zu werden. Nur so können sie das uralte, essbare Böse bezwingen, welches das Land heimsucht.

Spielt allein oder im klassischen, chaotischen Couch-Koop mit bis zu vier Spielern in sowohl kooperativen als auch kompetitiven Herausforderungsmodi. Ihr müsst viele verschiedene Gerichte kochen und gut zusammenarbeiten, damit ihr das effektivste – und ultimative – Team werden könnt!”

Hier der Trailer zum Spiel:

Über diesen Link gelangt ihr zur Produktseite im Epic Games Store.

