PlayStation 5: Amazon listet die Konsole zu einem Preis von 670 Euro

Kürzlich wurde der Preis der Next-Gen-Konsole PlayStation 5 anscheinend durch Amazon geleakt – diesen halten wir jedoch für einen Platzhalter.

Heute um 22 Uhr findet das PS5-Reveal-Event statt. Dann bekommen wir die ersten ofiziellen Spiel für die nächste PlayStation zu sehen und vielleicht wird ja auch der Preis der Konsole genannt.

Dieser ist kürzlich bei Amazon UK aufgetaucht. Auf einer Produktseite, die mittlerweile entfernt wurde, wurde die PS5 mit 2TB Speicherplatz zu einem Preis von 599,99 Pfund (ca. 670 Euro) angeboten.

Ein Bild des Preises wurde auf hotukdeals.com veröffentlicht und diskutiert, wo die Nuter darauf hinwiesen, dass es sich hier um einen Platzhalter handelte. Jemand konnte sogar eine Bestellung aufgeben. Hier ein Bild des Angebots:

PlayStation 5 2TB placeholder listing on Amazon UK says it’s £599.99. No link posted to Amazon but someone was able to order it apparently https://t.co/f7QUdXsdGu pic.twitter.com/1SEEInbeHP