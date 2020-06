PS Plus: Das sind die 3 “kostenlosen” Spiele im Juli 2020

Sony hat die “kostenlosen” Spiele vorgestellt, über die sich Abonnenten von PS Plus im Juli 2020 freuen dürfen.

Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass Reddit-Nutzer gerätselt haben, welche Spiele Abonnenten von PS Plus im Juli 2020 bekommen. Hoch im Kurs standen die Spiele Resident Evil 7, Crash Bandicoot N Sane Trilogy und No Man’s Sky.

Und was soll ich sagen? Keiner der Titel ist erhältlich. Stattdessen werden die Spiele NBA 2K20 und Rise of the Tomb Raider angeboten. Abgesehen davon dürfen sich Abonnenten wegen des 10-jährigen Jubiläums von PlayStation Plus in diesem Monat mit Erica auf ein zusätzliches Spiel freuen.

NBA 2K20

“NBA 2K ist weit mehr als nur eine Basketball-Simulation. Mit seinem beeindruckenden Open-World-Setting hat sich NBA 2K20 zu einer Plattform entwickelt, auf der Gamer und Basketballfans zusammenkommen*, um die Zukunft der Basketballkultur zu gestalten. Bringt eure Fähigkeiten auf die nächste Stufe und profitiert von einer verbesserten Bewegungs-Engine mit charakteristischen Spielstilen, einer erweiterten Wurfsteuerung, einem neuen Dribbelgrößensystem, verbesserten Off-Ball-Kollisionen und einem neuen Verteidigungsspiel mit Erkennungs- und Reaktionstechniken.”

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration

“In Rise of the Tomb Raider entdeckt Lara ein altes Geheimnis und gerät so ins Fadenkreuz einer rücksichtslosen Organisation namens Trinity. Während sie versucht, ein mächtiges und gefragtes Artefakt vor Trinity zu finden, führt ihr Weg sie zu einem Mythos über die verlorene Stadt Kitezh. Lara weiß, dass sie die verlorene Stadt und ihre verborgenen Geheimnisse vor Trinity erreichen muss, und bricht zu einer aufregenden Expedition nach Sibirien auf.”

Erica

“Dieses kinohafte Erlebnis in Spielfilmlänge vereint echte Hollywood-Elemente mit fesselndem, haptischem Gameplay. Schlüpft in die Rolle von Erica, einer mutigen jungen Frau, die von Albträumen über den Mord an ihrem Vater geplagt wird. Als die traumatischen Ereignisse, die euch als Kind heimgesucht haben, durch grausame neue Hinweise wieder an die Oberfläche gebracht werden, liegt es an euch, die schockierende Wahrheit hinter dieser verheerenden Tragödie zu enthüllen. Jede Entscheidung, die ihr dabei fällt, wirkt sich auf die Handlungsentwicklung des Spiels aus – so erwarten euch viele verschiedene spannende Möglichkeiten, wie die emotionale Geschichte enden kann.”

Die Spiele sind vom 7. Juli bis zum 3. August verfügbar.

Das denken wir:

Wer auf Action- und Sportspiele steht, der kommt in diesem Monat mit PS Plus voll auf seine Kosten. Mal sehen, was uns im August erwartet.

Quelle: blog.de.playstation.com