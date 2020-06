PS4: 4 Top-Spiele für unter 5 Euro im PlayStation Store

in

Im PlayStation Store werden aktuell vier Top-Spiele für die PS4 für unter 5 Euro angeboten.

Wer gerade auf der Suche nach neuen Games für die PS4 ist und nicht viel Geld ausgeben möchte, der sollte in diesen Tagen mal einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort werden aktuell vier coole Spiele für unter 5 Euro angeboten.

Nachfolgend findet ihr die entsprechenden Angebote.

Sleeping Dogs Definitive Edition

“Die Definitive Edition des von der Kritik gefeierten und preisgekrönten Open-World-Action-Adventures, überarbeitet, neu konzipiert und remastert für die PlayStation®4.

Alle 24 zuvor erhältlichen DLC-Erweiterungen wurden in das Spiel integriert, einschließlich der die Handlung fortführenden Episode „Das Jahr der Schlange“ und der Horrorepisode „Albtraum in North Point“”.

Preis: 29,99€ 4,49€

Link zum Shop

Zombie Army Trilogy

“Erlebe einen Third-Person-Horror, der dir den Magen umdreht, sowie intensive Koop-Action von den Entwicklern von Sniper Elite 3. In den letzen Tagen des Zweiten Weltkriegs zieht der Diktator sein letztes verzweifeltes Ass aus dem Ärmel – und entfesselt eine Legion untoter Super-Soldaten, die ganz Europa zu unterwerfen drohen.

DREI epische Kampagnen über 15 Levels erwarten dich, in denen das Adrenalin nur so fließt. Schlage dich solo durch das verseuchte Deutschland oder kämpfe online mit 2 bis 4 Spielern im Koop-Modus.”

Preis: 49,99€ 4,99€

Link zum Shop

Outlast

“In den abgelegenen Bergen von Colorado erwartet dich in der Nervenheilanstalt Mount Massive das reinste Grauen. Das lange verlassene Heim für psychisch Kranke, das von der Abteilung für ‘Forschung und Wohltätigkeit’ der international tätigen Murkoff Corporation erst vor kurzer Zeit wiedereröffnet wurde, arbeitet unter strikter Geheimhaltung … bis jetzt.

Auf den Tipp einer anonymen Quelle hin dringt der freischaffende Journalist Miles Upshur in das Institut ein und was er dort entdeckt, bewegt sich auf einem grauenhaften schmalen Grad zwischen Wissenschaft, Religion, Natur und etwas vollkommen anderem. Seine einzige Hoffnung auf Überleben liegt in der schrecklichen Wahrheit im Herzen Mount Massives.”

Preis: 18,99€ 3,99€

Link zum Shop

Resident Evil

“1998. Spezialeinheiten wurden entsandt, um mysteriöse Mordfälle außerhalb von Raccoon City zu untersuchen. Nach ihrer Ankunft werden sie von blutdürstigen Hunden angegriffen und müssen Flucht in einer Villa suchen, aber der Geruch des Todes liegt in der Luft. Mit knappen Vorräten kämpfen sie fortan um ihr Überleben.

Erfahren Sie in dieser überarbeiteten HD-Version des Resident Evil-Remakes erneut das Spiel, mit dem alles begann. Der original Survival-Horror – Jetzt detaillierter als je zuvor!”

Preis: 19,99€ 4,99€

Link zum Shop

Weitere News, Infos und Videos zum Thema “PS4” haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Bei dieses Preisen macht ihr bei keinem der Spiele einen Fehler.