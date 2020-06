PS5: Dieses Detail der Konsole haben fast alle übersehen

Jemand hat ein witziges Detail der Next-Gen-Konsole PS5 entdeckt, das fast niemand bemerkt hat.

Sony hat ja in der letzten Woche endlich das Design der kommenden Konsole PlayStation 5 vorgestellt. Abgesehen davon wurden einige hochkarätige Spiele enthüllt. Unter anderem wurden die Spiele Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales und Resident Evil Village gezeigt.

Sony hat sogar eine zweite Konsolen angekündigt, die über kein UHD-Laufwerk verfügt. Und bei so vielen vielversprechenden Ankündigungen ist es kein Wunder, dass kleine Details übersehen wurden.

Beispielsweise ist dem Industrie-Insider “Shinobi602” ein sehr cooles Detail aufgefallen. Dieses Detail betrifft die Konsole an sich, den Controller und das Zubehör.

Im Rahmen der PlayStation 5-Präsentation haben wir unter anderem einen neuen Blick auf den Controller bekommen. Und dieser enthüllte ein Detail, das zuvor niemandem aufgefallen ist.

Auf Twitter schreibt “Shinobi602”, dass wenn man den Controller genau unter die Lupe nimmt, man sieht, dass die Griffstrukturen auf der Rückseite des DualSense aus unzähligen Kreisen, Dreiecken, Quadraten und Kreuzen besteht.

Kurz darauf stellte der Twitter-Nutzer fest, dass man diese Zeichen auch auf der Konsole an sich und dem Zubehör findet.

Um die Zeichen zu sehen, vergrößert einfach die Bilder unter diesen Zeilen. Hier der Tweet mit Bildern dazu:

In fact it carries over to the #PS5 itself and accessories 😄 pic.twitter.com/3E23M6c8is