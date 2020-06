PS5: Selfie zeigt die echte Konsole – und sie ist sehr groß

Kürzlich ist ein Bild auf getaucht, das zeigt, wie groß die Next-Gen-Konsole PS5 wirklich ist.

Seit der Präsentation der PlayStation 5 wissen wir, wie die nächste Sony-Konsole aussehen wird, in echt haben wir das Teil aber noch nicht gesehen – bis jetzt. Denn mittlerweile ist ein Bild aufgetaucht, das jemanden zeigt, der das Gerät in den Händen hält.

Da das Geheimnis rund um das Design der Konsole gelüftet ist, scheuen sich Mitarbeiter in der Produktion anscheinend nicht mehr davor, die Konsole zu fotografieren.

So ist bei ResetEra ein Bild aufgetaucht, das Sony-Mitarbeiter in einer Produktionshalle zeigt. Einer der Mitarbeiter hält die PS5 in seinen Händen und so lässt sich gut erkennen, wie groß die Konsole wirklich ist.

Hier das Bild:

Die PS5 erscheint in diesem Jahr pünktlich zum Weihnachtsgeschäft. Einen genauen Release-Termin gibt es aber noch nicht. Auch der Preis wurde noch nicht genannt. Wir gehen aber davon aus, dass Sony diesen in ein paar Wochen verkünden wird.

Wie gefällt euch die PlayStation 5? Holt ihr euch die Konsole? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Wenn es weitere Neuigkeiten dazu gibt, dann lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir würden das Teil auch gerne schon in den Händen halten. Aber da müssen wir uns leider noch etwas gedulden.

Quelle: resetera.com via play-experience.com