PSN Store Sale: Gerade gibt es 3 coole PS4-Spiele für unter 5 Euro

Im PSN Store gibt es gerade ein paar sehr schöne Spiele im Angebot – für unter 5 Euro.

Falls ihr auf der Suche nach neuen günstigen Spielen für eure PS4 seid, dann habe ich eine gute Nachricht für euch: Im Rahmen eines PSN Store Sales gibt es gerade drei coole Games für unter 5 Euro.

Nachfolgend findet ihr die Spiele, die es gerade im PSN Store im Angebot gibt – aber nur für eine begrenzte Zeit.

Friday the 13th: The Game

“Freitag, den 13.: Das Spiel wird sich bemühen, jedem Einzelspieler die Werkzeuge zu geben, um zu überleben, zu entkommen oder sogar zu versuchen, den Mann zu nehmen, der nicht getötet werden kann. Jede Gameplay-Session gibt Ihnen eine völlig neue Chance zu beweisen, wenn Sie haben, was es braucht, nicht nur um zu überleben, sondern am besten der produktivste Killer in der Kino-Geschichte, ein Slasher mit mehr Kills als jeder seiner Rivalen!”

Preis: 4,93 Euro

Link

Agents of Mayhem

“Agents of Mayhem ist das neueste Open-World-, 3rd-Person-Action-Game von den Machern von „Saints Row“!

Starten Sie eine Operation gegen eine finstere Superschurken-Organisation, die als LEGION bekannt ist, sowie gegen deren geheimnisvollen Anführer, den Morningstar. Nach weltweiten Angriffen in der Nacht des Teufels unterliegen die Großstädte der Welt den Ministerien von LEGION – Organisationen, die nach den sieben Todsünden benannt sind. Seoul fällt in den Zuständigkeitsbereich von LEGIONs Ministerium des Stolzes – das sind Doctor Babylon und seine irren Wissenschaftler.

Spielen Sie verschiedene Superagenten – jeder davon mit eigenem Look, eigener Persönlichkeit, eigenen Waffen und Fähigkeiten. Erkunden Sie Seoul, um LEGION-Mitglieder aufzustöbern und deren Pläne zur Weltherrschaft zu vereiteln.

MAYHEMs Agenten haben die Lizenz, alles zu tun, was zum Teufel sie wollen – solange es dazu beiträgt, den Geheimdienst zu stärken und LEGION letztendlich zu besiegen.”

Preis: 2,99 Euro

Link

Valiant Hearts: The Great War

“Valiant Hearts : The Great ist die Geschichte von 4 miteinander verwobenen Schicksalen und einem gebrochenen Herzen in einer in Trümmern liegenden Welt.

Tauche ein in ein animiertes Graphic-Novel-Adventure in 2D, erkunde die Welt, löse Rätsel und führe Aktionen durch.”

Preis: 4,99 Euro

Link

Und dann hätte ich da noch ein Spiel für euch, das zwar ein paar Cent mehr als 5 Euro kostet, das ich euch aber trotzdem nicht vorenthalten möchte:

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

“Neun Jahre nach den Ereignissen in MGSV: Ground Zeroes und dem Fall der Mother Base erwacht Snake alias Big Boss aus einem fast zehnjährigen Koma. Das Spiel führt die Geschichte im Jahr 1984 fort, als sich im Kalten Krieg eine globale Krise abzeichnet. Snakes Reise führt ihn in eine Welt, in der er getrieben ist vom Wunsch nach Rache und die geheim agierende Gruppe XOF verfolgt. METAL GEAR SOLID V: The Phantom Pain, präsentiert auch weiterhin engagiert Themen wie die Psychologie der Kriegsführung und die Grausamkeiten, die jene begehen, die im Teufelskreis des Krieges gefangen sind. MGSV: The Phantom Pain gehört zu den am meisten mit Spannung erwarteten Spielen des Jahres und bietet Open-World-Design, fotorealistische Grafiken sowie zahlreiche Features. Die kinoähnliche Präsentation, intensive Themen und das fesselnde taktische Gameplay machen MGSV: The Phantom Pain zu einem der herausragendsten Spiele der Branche.”

Preis: 5,19 Euro

Link

Noch mehr News, Infos und Videos zur PS4 haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Hier könnt ihr mit keine Spiel einen Fehler machen. Die Preise sind wirklich günstig.

Quelle: comicbook.com