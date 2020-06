Resident Evil 4 Remake: Gerücht deutet auf neue Story-Inhalte hin

Kürzlich ist ein neues Gerücht aufgetaucht, in dem die Rede davon ist, dass wir uns im Resident Evil 4 Remake auf neue Story-Inhalte freuen dürfen.

Fans von Resident Evil haben in letzter Zeit wirklich Grund zur Freude: Erst wird Teil 1 bis 3 neu aufgelegt und dann wird mit Resident Evil Village auch noch ein völlig neuer Teil angekündigt. Jetzt gibt es ein neues Gerücht zum Resident Evil 4 Remake.

Capcom hat sich dazu bisher noch nicht geäußert, aber Gerüchte zu so einem Remake gibt es schon lange und wenn ihr mich fragt, dann stellt sich nicht die Frage, ob das Remake erscheint, sondern wann. Und wenn es nach dem bekannten Resident-Evil-Insider “AestheticGamer” geht, dann wird das noch eine ganze Weile dauern.

In einem aktuellen Tweet erklärt er, dass das Remake zu früh geleakt wurde und es wohl noch ein Jahr dauert, bis es angekündigt wird. Was wohl bedeutet, dass wir mit einem Release im Jahr 2022 rechnen können.

Abgesehen davon erklärt er auch, dass das Remake die ursprüngliche Geschichte des Spiels enthält, aber es wird anscheinend auch zusätzliche Story-Inhalte geben. Der Insider verrät nicht viele Details dazu, aber der gibt den Hinweis, dass Dr. Salavador daran beteiligt ist.

“Ja, die Geschichte ist ein Bereich, den sie stark ausdehnen wollen … Ich denke, die einzige zufällige Sache, die ich als Beispiel erwähnen kann, ist: Hast du jemals darüber nachgedacht, was es mit Dr. Salvadors in RE4 auf sich hatte? Nein? Nun, bereite dichsich darauf vor, fasziniert zu sein“, erklärte der Leaker auf Twitter.

Hier die entsprechenden Tweets:

(2/3) announcement, I keep saying this but I’ll repeat myself, RE4 Remake leaked too soon even if with RE8 I think some would get suspicious), but yes the story is an area they’re focusing on expanding greatly. Not in the way you described though. I guess the one random thing I