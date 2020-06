Resident Evil 8: Es gibt angeblich 3 spielbare Charaktere

Laut eines neuen Leaks wird es in Resident Evil 8 insgesamt drei spielbare Charaktere geben.

Mittlerweile scheint fast kein Tag zu vergehen, an dem es nicht einen neuen Leak zu Resident Evil 8 gibt, obwohl das Spiel noch nicht einmal angekündigt wurde. Erst kürzlich berichteten wir darüber, dass es im Spiel anscheinend Zombies geben wird, die eine Rüstung tragen, was Auswirkungen auf das Gameplay haben könnte. Jetzt ist ein weiterer Leak aufgetaucht.

Und zwar veröffentlichte der bekannte Leaker “AestheticGamer” Tweets, in denen er unter anderem erklärt, dass es in Resident Evil 8 drei spielbare Charaktere geben wird. Dabei wird Ethan aus Resident Evil 7 die Hauptrolle spielen.

Der Leaker erklärt: “Soweit ich es gehört habe, spielst du ungefähr 50-60% des Spiels als Ethan, 30-40% als sekundärer Protagonist und ungefähr 10% des Spiels als dritter.”

Beim zweiten spielbaren Charakter handelt es sich wohl um Emily, über die wir bereits vor einigen Tagen berichtet haben. Über den dritten Charakter gibt es keine Infos, aber wenn ihr mich fragt, gilt Leon S. Kennedy als wahrscheinlich.

Hier der entsprechende Tweet dazu:

(2/2) now that the final game of RE8 retains the three playable protagonist aspect. From how I heard it, you play about 50-60% of the game as Ethan, 30-40% as the secondary protagonist, and about 10% of the game as the third one. For those curious.