Resident Evil 8 Village bekommt auf der PS5 angeblich ein exklusives Feature

Laut eines neuen Gerüchts dürfen sich Spieler der PS5-Version des kommenden Survival-Horror-Titels Resident Evil 8 Village über ein exklusives Feature freuen.

Angeblich dürfen sich Käufer der PlayStation 5-Version des Spiels Resident Evil 8 Village über ein exklusives Feature freuen – zumindest wenn man dem bekannten Insider und Leaker “AestheticGamer” in diesem Fall glauben kann.

Er behauptet nicht nur, dass Capcom auf 60 Bilder pro Sekunde für das Spiel abzielt, sondern auch, dass das Spiel PlayStation VR unterstützen wird. Und wie ihr vermutlicht wisst, erfordern VR-Spiele eine höhere Framerate als normale Spiele.

Capcom hat bisher kein Wort über eine VR-Version des nächsten Resident Evil-Teils verloren. Da aber bereits Resident Evil 7 mit PlayStation VR spielbar war, würde es mich wundern, wenn nicht auch der neue Teil VR-Unterstützung bekommen würde.

For anyone worried about RE8’s frame rate, don’t. The trailer played kinda’ weirdly on the stream, but the game does support PSVR from what I hear so they will be aiming for a stable 60fps.