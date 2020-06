Resident Evil: Gerade gibt es alle Teile für die Switch günstiger – bis zu 60% Rabatt

in

Aktuell werden im Nintendo eShop alle Resident Evil-Teile für die Nintendo Switch günstiger angeboten.

Falls ihr eine Nintendo Switch besitzt und ihr euch ein paar Resident Evil-Spiele für die Handheld-Konsole besorgen wollt, habe ich eine gute Nachricht für euch: Gerade werden alle Teile günstiger angeboten.

Jedes Resident Evil, das für die Nintendo Switch verfügbar ist, wurde für begrenzte Zeit reduziert. Hier die Spiele und die jweiligen Angebotspreise:

Resident Evil

“Das von vielen als Meisterwerk gefeierte Remake des ersten Teils von Resident Evil ist zurück – in HD! Erlebe in diesem Klassiker den wahren Survival-Horror, der ein ganzes Genre geprägt hat.

Wir schreiben das Jahr 1998. Zum Bravo-Team der Elite-Einheit S.T.A.R.S. ist jeglicher Kontakt abgebrochen. Das Alpha-Team wird zu den Wäldern um Raccoon City beordert, um das rätselhafte Verschwinden ihrer Kameraden zu untersuchen, als die Truppe plötzlich von seltsamen, wilden Hunden angegriffen wird. Den Alpha-Team-Mitgliedern Chris und Jill gelingt die Flucht zu einer mysteriösen Villa mitten im Wald. Das Grauen, das ihnen dort begegnet, ist allerdings weit schlimmer, als sie es je ahnen konnten…”

Preis: 29,99 € / 12,89 € (-57%)

Link

Resident Evil 0

“Erfahre alles über die Ereignisse, die sich vor dem Beginn des ersten Teils abgespielt haben, und erlebe das spannende neue Spielsystem, bei dem du zwischen zwei spielbaren Charakteren wechseln musst, um alle Mysterien aufzuklären. Dieser Teil der Reihe bereicherte und erweiterte das Survival-Horror-Genre mit neuen Facetten der Spannung.

Im Jahr 1998 erlebt Raccoon City eine Reihe von bizarren und grausamen Mordfällen. Rebecca Chambers, ein neues Mitglied der Elite-Einheit S.T.A.R.S., wurde als Teil des Bravo-Teams zur deren Untersuchung entsendet. Ihre Nachforschungen führen sie zu einem Zug, der mitten im Wald gestoppt wurde. Zu diesem Zeitpunkt weiß Rebecca noch nicht, dass dieser Zug sie zu ihren schlimmsten Albträumen tragen wird…”

Preis: 29,99 € / 12,89 € (-57%)

Link

Resident Evil 4

“Dieses Spiel läutete eine neue Ära von Resident Evil ein. Eine revolutionäre Über-die-Schulter-Kamera ersetzt die starre Kameraperspektive der Vorgängerspiele und erlaubt dadurch erstmals ein actionreicheres Gameplay.

Nach der biologischen Katastrophe von Raccoon City wurde die Umbrella Corporation als Verursacher enttarnt und die Firma aufgelöst. Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls, wird als Spezialagent unter direkten Befehl des Präsidenten der Vereinigten Staaten gestellt. Als die Tochter des Präsidenten entführt wird, folgt Leon Augenzeugenberichten und erreicht ein abgeschnittenes Dorf in Europa. Doch in diesem Dorf wartet das Grauen auf ihn…”

Preis: 29,99 € / 14,99 € (-50%)

Link

Resident Evil 5

“Einer der beliebtesten „Resident Evil“-Titel kann jetzt unterwegs gespielt werden: Begleite Chris Redfield und seine Partnerin Sheva Alomar auf ihrem Weg in das Herz von Afrika, um dem Ausbruch einer Krankheit auf den Grund zu gehen.

Diese vollgepackte Version bietet Einzelspieler- und Koop-Modi, alle bisher veröffentlichten DLCs (die Story-Erweiterungen „In Albträumen verloren“ und „Eine verzweifelte Flucht“, den Versus-Modus, zusätzliche Figuren und vier Kostüme), den Modus „Keine Gnade“ und den neuen Modus „Die vereinten Söldner“, der die zwei populären Spielmodi „Die Söldner“ und „Das Söldnertreffen“ zu einer noch intensiveren Erfahrung vereint.”

Preis: 29,99 € / 14,99 € (-50%)

Link

Resident Evil 6

“Resident Evil 6 ist eine dramatische Horror-Erfahrung – eine unvergessliche Mischung aus Action und Survival-Horror. Mit Fan-Favoriten und neuen Gesichtern in den Hauptrollen spielen sich die Szenen dieses Spiels vor unterschiedlichen Kulissen auf der ganzen Welt ab.

Nimm allein oder im Koop-Modus für bis zu 4 Spieler an der Action teil oder entdecke einen der Extra-Modi, wie „Überleben!“, in dem 6 Spieler in einem hitzigen Gefecht gegeneinander antreten. Diese Edition enthält alle DLCs sowie zwei freischaltbare Kostüme pro Charakter, die ursprünglich nur über Residentevil.net zu bekommen waren und nun direkt im Spiel freigeschaltet werden können.”

Preis: 29,99 € / 14,99 € (-50%)

Link

Resident Evil Revelations

“Dieser von Kritikern hochgelobte Survival-Horror-Titel lässt den Spieler die Ereignisse zwischen „Resident Evil 4“ und „Resident Evil 5“ erleben. Finde die Wahrheit über den T-Virus heraus.

In „Resident Evil Revelations“ spielt man die Serienlieblinge Jill Valentine und Chris Redfield sowie deren BSAA-Partnern Parker Luciani und Jessica Sherawat. Die Action beginnt auf einem angeblich verlassenen Kreuzfahrtschiff, der „Queen Zenobia“, auf dem überall Schrecken lauern, bevor die Spieler Festland betreten und sich in die zerstörte Stadt Terragrigia wagen.”

Preis: 19,99 € / 9,99 € (-50%)

Link

Resident Evil Revelations 2

“Zu Beginn von „Resident Evil Revelations 2“ gibt Claire Redfield ihr Comeback. Die Überlebende des Zwischenfalls in Racoon City arbeitet jetzt für die Anti-Bioterrorismus-Organisation Terra Save.

Moira Burton ist gerade auf ihrer Willkommensfeier bei Terra Save, als unbekannte Bewaffnete das Büro stürmen. Claire und Moira werden bewusstlos geschlagen und wachen in einem dunklen und verlassenen Gefängnis wieder auf. Sie müssen zusammenarbeiten, um herauszufinden, wer sie entführt hat.”

Preis: 24,99 € / 9,99 €(-60%)

Link

Weitere News, Infos und Videos zu Resident Evil haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Die Preise sind wirklich ok. Wer einen der angebotenen Teile verpasst hat, der sollte nun zuschlagen.

Quelle: nintendolife.com