CI Games hat kürzlich das Spiel Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 offiziell angekündigt.

Etwas überraschend hat CI Games das Spiel Sniper: Ghost Warrior Contracts 2 angekündigt. Überraschend, da der letzte Teil erst im November 2019 an den Start ging. Wir hätten erwartet, dass es noch etwas länger dauert, bis ein neuer Teil angekündigt wird.

Auf Twitter heißt es, dass das Spiel bereits im Herbst für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Ob es eine Next-Gen-Version für PS5 und Xbox Series X geben wird, ist nicht bekannt.

Es wurden auch noch kaum Infos zum Spiel veröffentlicht. Es ist lediglich bekannt, dass der Ego-Shooter wieder auf dem Sandbox-Prinzip basieren wird. Screens oder einen Trailer gibt es leider auch nicht.

Mit anderen Worten: Wir wissen nicht, was uns im Spiel erwartet.

Hier der offizielle Tweet dazu:

Seek justice! Sniper Ghost Warrior Contracts 2 coming to PlayStation 4, Xbox One and PC this Fall!



🎯 #SGWContracts2 Landing Page: https://t.co/lE8P0UHYAo@CIGamesOfficial #CIGames