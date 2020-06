So gut sieht Marvel’s Avengers auf der PS5 aus

in

Kürzlich wurden die ersten Bilder der PS5-Version des Spiels Marvel’s Avengers veröffentlicht.

Auf dem offiziellen PlayStation Blog wurde Marvel’s Avengers als kostenloses Upgrade für die PS5 bestätigt. Mit anderen Worten: Wenn ihr euch Marvel’s Avengers für die PS4 (entweder digital oder auf Disc) kauft, dann bekommt ihr bei einem späteren Upgrade auf eine PS5 die PS5-Version des Spiels mit all ihren Verbesserungen kostenlos.

Abgesehen davon spricht Gary Snethen, Chief Technology Officer bei Crystal Dynamics darüber, welche Vorteile die Power der PlayStation 5 für das Spiel mit sich bringt.

Die PS5-Version bietet mehr Details und reduzierte Ladezeiten

“Die PS5 hebt die Messlatte für Konsolen bei Spieleleistung und -grafik deutlich an. Die neue GPU ermöglicht es uns, die Texturauflösung zu erhöhen, auch in größerer Entfernung vom Spieler mehr Details anzuzeigen, die Umgebungsverdeckung zu verbessern, die anisotrope Filterung zu optimieren und eine Vielzahl neuer Grafikfunktionen wie stochastische Screen Space Reflections mit Kontaktschärfung einzubringen”, so Snethen.

“Die PS5 bietet einige spannende Verbesserungen bei GPU und CPU, aber noch spannender ist die neue Ultra-Highspeed-SSD mit blitzschnellen Ladegeschwindigkeiten – eine revolutionäre Verbesserung im Konsolenbereich, die die Ladezeit auf ein oder zwei Sekunden reduziert und das Echtzeit-Streaming riesiger Welten mit unglaublich hohen Geschwindigkeiten ermöglicht. Selbst ohne Optimierung ließ sich die Lade- und Streamingzeit von Marvel’s Avengers auf der PS5 enorm verbessern. Nach abgeschlossener Optimierung werden Inhalte fast sofort geladen, sodass sich Spieler überall auf der Welt ohne störende Ruckler auf ihre Missionen begeben können. Wenn Iron Man dann durch komplexe Level fliegt, werden hochauflösende Texturen und Gitterelemente sofort gestreamt, sodass die höchstmögliche Qualität bis zum Horizont erhalten bleibt.”

Hier die Bilder aus der PS5-Version:

Marvel’s Avengers erscheint am 4. September 2020 und ist am Ende des Jahres bei der PS5-Einführung für die PS5 erhältlich.

Das denken wir:

Diese Screenshots machen Lust auf mehr. Wir freuen uns schon auf die ersten bewegten Bilder.