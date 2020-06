Star Wars: Project Maverick – Offizieller Titel geleakt

Kürzlich wurde der offizielle Titel des Spiels Star Wars: Project Maverick geleakt.

Erinnert ihr euch noch an Star Wars: Project Maverick? Vor einigen Wochen berichteten wir darüber, dass dieser Titel im europäischen PSN aufgetaucht ist. Bis auf den Titel und einem Bild gab es keine Infos zu diesem Spiel.

Vor einigen Tagen machte dann die Meldung die Runde, dass demnächst ein neues Star Wars-Spiel vorgestellt werden soll – vermutlich Project Maverick. Das ist aber bisher nicht passiert.

Aus Star Wars: Project Maverick wird Star Wars: Squadrons

Nun wurde aber der offizielle Titel geleakt. Wie die Star Wars-Seite Bespin Bulletin in einem Instagram-Post erklärt, wurde der Titel im Xbox Store geleakt und der Titel lautet: Star Wars: Squadrons.

Hier der entsprechende Post:

Wie die Seite VentureBeat herausgefunden haben will, handelt es sich bei Squadrons um ein “Luft- / Raumkampfspiel in dem man Raumschiffe in Kopf-an-Kopf-Schlachten steuert” ist. Die Seite enthüllte auch, dass das Spiel “eine Einzelspieler-Kampagne” beinhalten wird, aber das Hauptaugenmerk liegt auf dem Mehrspielermodus, bei dem die Spieler in “Teamkämpfen mit legendären Star Wars-Schiffen” gegeneinander antreten.

Sobald es weitere Neuigkeiten zum Spiel gibt, lassen wir es euch wissen.

Das denken wir:

Wir freuen uns schon sehr auf die ersten Szenen aus dem Spiel. Die bisherigen infos hören sich auf jeden Fall interessant an.

