Stürmen Zombies bald das Schlachtfeld in Call of Duty: Warzone?

Stürmen bald Zombies die Map in Call of Duty: Warzone? Es gibt zumindest Hinweise, die darauf hindeuten.

Es gibt neue Hinweise darauf, dass wir in Call of Duty: Warzone vielleicht bald Zombies begegnen. Wir berichteten bereits vor einigen Tagen über Gerüchte zum Thema.

Jetzt haben Infinity Ward und Raven Software durch ein neues Update Hinweise und Verweise ins Spiel gebracht, die vermuten lassen, dass Zombies die Warzone-Karte überfluten werden.

Beispielsweise sind Dokumente aufgetaucht, in denen von Zombies die Rede ist. Hier ein Tweet mit Bildern der entsprechenden Hinweise:

New references to zombies on the #Warzone map!



Unsure if this posted was in Farmland all along, or was recently added but this is the first we’re seeing of it!



There are also documents throughout the map that specifically refer to Spaceland zombies 👀 #CallOfDuty #Cod2020 pic.twitter.com/xGnNpDKaJJ