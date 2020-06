Surgeon Simulator 2: Neues Video erklärt, was euch im Spiel erwartet

in

Die Bossa Studios haben ein Video zu Surgeon Simulator 2 veröffentlicht, das viele neue Szenen aus dem Spiel zeigt.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir darüber, dass der Surgeon Simulator 2 mit Mehrspielermodus angekündigt wurde und heute haben wir ein neues Video zur chaotischen Operationssimulation für euch.

Im nachfolgenden Gameplay-Übersichtsvideo bekommen wir zu sehen, was uns im Spiel erwartet. Unter anderem wird der neue Erstellungsmodus vorgestellt. Hier handelt es sich um einen verrückten Werkzeugkasten, der zusammen mit dem Spiel geliefert wird.

Dazu heißt es: “Das neue Video bietet nicht nur einen Gameplay-Überblick, sondern verrät auch ein wenig mehr über den hochmodernen Bossa Labs-Erstellungsmodus, eine Reihe benutzerfreundlicher und intuitiver Tools, die sogar unser geliebtes Entwicklerteam bei der Entwicklung des Spiels verwendet hat. In diesem Modus liegt die Macht, chirurgische Spielereien (und vieles, vieles mehr) zu erstellen, ganz in euren fähigen Händen. Absolut alles, was ihr herstellt – sei es eine antike Grabkammer, eine futuristische Raumstation oder sogar eure eigene Bowlingbahn – kann hochgeladen werden, damit andere Spieler auf der ganzen Welt es erleben können.”

Hier das Video:

Die Bossa Studios werden demnächst weitere Informationen zum Spiel veröffentlichen.

Das Spiel erscheint im August für den PC und kann über diesen Link vorbestellt werden.

Das denken wir:

Fans des Vorgängers werden hier voll auf ihre Kosten kommen. Im zweiten Teil erwartet uns noch mehr Chaos als im Vorgänger und das ist auch gut so.