Surgeon Simulator 2 samt Mehrspielermodus angekündigt

in

Im Rahmen der PC Gaming Show wurde der Surgeon Simulator 2 enthüllt – mit einem ziemlich abgefahrenen Gameplay-Trailer.

Der Surgeon Simulator kam 2013 auf den Markt und wurde vor allem wegen des chaotischen Gameplays bekannt. Sieben Jahre später wurde mit dem Surgeon Simulator 2 nun der Nachfolger enthüllt.

Diesmal werdet ihr ins England Mitte des letzten Jahrhunderts zurückversetzt, wo ihr in der medizinischen Einrichtung Bossa Labs für Chaos im OP sorgen dürft. Offiziell heißt es dazu: “Ein Ort des Staunens, ein Schauplatz herrlicher Verrücktheiten, wurde geschaffen, um der breiten Masse Chirurgie näherzubringen. Und zu diesem Zweck warten dank des neuen, auf Rätseln basierenden Spiels eine Reihe von herz- und knochenerfrischenden Prüfungen und Herausforderungen, die die Gliedmaßen mitunter nachhaltig verdrehen!”

Im Surgeon Simulator 2 dürft ihr den OP gemeinsam mit Freunden unsicher machen

Unter anderem erwartet euch eine coole Neuerung: Der Vier-Spieler-Multiplayer-Modus. Mit anderen Worten: Ko-Operation steht im Mittelpunkt des Spiels. Sorry, den konnte ich mir nicht verkneifen.

Aber es kommt noch besser: Der Surgeon Simulator 2 enthält auch den sogenannten Bossa Labs Creation Mode. Und wie der Name bereits vermuten lässt, könnt ihr in diesem Modus eure eigenen Levels erstellen – und zwar mit bis zu drei Freunden in einer Live-Online-Umgebung. Diese Levels dürft ihr dann online für andere Spieler zugänglich machen. Weitere Neuigkeiten dazu soll es bald geben.

Hier könnt ihr euch den ersten Gameplay-Trailer ansehen:

Und wie gefallen euch die ersten Spielszenen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das Spiel wird voraussichtlich im August 2020 für den PC exklusiv im Epic Games Store erscheinen.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelangt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Noch mehr News, Infos und Videos zum Surgeon Simulator haben wir hier für euch.

Das denken wir:

Das Chaos im OP geht weiter und wir finden das toll. Vor allem der Multiplayer-Modus sieht äußerst unterhaltsam aus.