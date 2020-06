The Dark Pictures: Little Hope – Hier sind die ersten Spielszenen

in

Kürzlich wurden die ersten Spielszenen aus dem Horrorspiel The Dark Pictures: Little Hope veröffentlicht.

Heute habe ich eine gute Nachricht für alle Horrorfans: Bandai Namco hat das erste Gameplay-Video zum kommenden Horrorspiel The Dark Pictures: Little Hope veröffentlicht.

Little Hope ist der zweite Teil der The Dark Pictures Anthology. Im Spiel erleben wir die Geschichte von vier Studenten mit ihrem Lehrer, die durch einen mysteriösen Nebel in der titelgebenden Stadt gefangen sind.

Sie versuchen zusammen verzweifelt nach einer Möglichkeit zu entkommen, doch die okkulte Vergangenheit der Stadt birgt so einige Gefahren. Als Spieler übernimmt man die Rolle jedes der fünf Protagonisten. Jede Entscheidung ist wichtig und kann Auswirkungen darauf haben, wer überlebt und wer nicht.

Hier die neuen Spielszenen:

Und was denkt ihr? Ziemlich gruselig, oder? Leider müssen wir uns bis zum Release noch etwas gedulden.

Der Titel erscheint irgendwann im Sommer 2020 für PS4, Xbox One und PC. Einen genauen Release-Termin gibt es noch nicht.

Sollte es weitere Neuigkeiten dazu geben, dann lassen wir es euch wissen.

Über diesen Link gelanngt ihr zur offiziellen Seite des Spiels.

Weitere News, Infos und Videos zur The Dark Pictures Anthology findet ihr hier.

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen sehr vielversprechend aus. Hier erwartet uns ein unheimlicher Horrortrip. Wer den Vorgänger mochte, der sollte sich Little Hope schon mal vormerken.